關注下周五起環境轉變 賈新興指季風低壓帶這期間主導台灣天氣

持續關注下周五起環境的轉變，台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興在臉書表示，根據歐洲模式和歐洲的AIFS模式6月9日至6月13日的預報，共同特徵是太平洋高壓退出南海，退得稍微東邊，使得西南季風除了深入南海，也偏東至巴士海峽。季風低壓帶主導這期間的天氣，台灣天氣相對不穩定。

他說，在這之前，仍要關注下周一至下周二，在越南至南海一帶熱帶擾動的發展趨勢。因為6月5日至6月6日台灣的天氣似乎跟它有關。之後6月8日至6月13日的天氣，就要視季風低壓帶的趨勢。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。