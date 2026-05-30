99％都做錯！iPhone這動作天天做 專家示警：電池更快耗損

許多iPhone用戶為了讓手機運作更順暢、延長電池續航力，習慣在使用完App後，透過上滑方式將背景程式一一關閉。不過，這項被許多人視為省電妙招的操作，其實可能與想像中完全相反，甚至增加手機負擔，影響電池使用效率。

日媒「trill」指出，不少人認為將App從背景程式清除，可以釋放記憶體、降低耗電量，因此養成頻繁關閉App的習慣。然而對現代iPhone來說，這種做法未必有幫助。當使用者強制關閉應用程式後，系統下次重新開啟時，必須從頭載入資料與運作環境，反而會消耗更多電力。

事實上，當使用者離開某個App、切換至其他畫面時，iOS系統通常會自動將該程式轉為「暫停狀態（Suspend）」。在這種情況下，App雖然仍保留在記憶體中，但已停止大部分運作，不會持續占用處理器資源，也幾乎不會額外耗費電池電量。

相較之下，若使用者透過滑動方式強制將App關閉，等到再次開啟時，系統就得重新載入程式與資料。這個重新啟動的過程，比起從暫停狀態直接恢復運作，需要耗費更多運算資源與電力，因此頻繁關閉App反而可能增加電池負擔。

報導指出，這項設計其實從2010年推出的iOS 4導入多工處理功能時便已存在，之後隨著系統演進，背景程式管理機制變得更加成熟。尤其在近年的iOS版本中，系統對背景活動的控管更加嚴格，因此絕大多數情況下，用戶已無須手動清除背景App，現行多數iPhone都適用這項原則。

不過也有例外情況，例如正在播放音樂、持續使用定位導航，或具備背景更新功能的App，即使處於背景狀態仍可能消耗電量。若希望完全停止相關功能，手動關閉程式仍有其必要性。專家建議，與其頻繁清除背景App，不如信任iPhone的系統管理機制，不僅有助於維持電池效能，也能讓日常使用更加便利。