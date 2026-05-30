快訊

《九品芝麻官》李蓮英成絕響！「千面如來」劉洵87歲病逝 羅家英悲痛證實

玉山管制爆特權！豪車直達登山口觀光 竟是警方放水…保七認疏失

山友崩潰！宜蘭抹茶山6月起封閉5個月 7月起阿里山「神級步道」也封了

聽新聞
0:00 / 0:00

99％都做錯！iPhone這動作天天做 專家示警：電池更快耗損

聯合新聞網／ 綜合報導
許多人使用iPhone會上滑關閉背景程式，但專家指出這行為恐怕更加耗電。 聯合報系資料照
許多人使用iPhone會上滑關閉背景程式，但專家指出這行為恐怕更加耗電。 聯合報系資料照

許多iPhone用戶為了讓手機運作更順暢、延長電池續航力，習慣在使用完App後，透過上滑方式將背景程式一一關閉。不過，這項被許多人視為省電妙招的操作，其實可能與想像中完全相反，甚至增加手機負擔，影響電池使用效率。

日媒「trill」指出，不少人認為將App從背景程式清除，可以釋放記憶體、降低耗電量，因此養成頻繁關閉App的習慣。然而對現代iPhone來說，這種做法未必有幫助。當使用者強制關閉應用程式後，系統下次重新開啟時，必須從頭載入資料與運作環境，反而會消耗更多電力。

事實上，當使用者離開某個App、切換至其他畫面時，iOS系統通常會自動將該程式轉為「暫停狀態（Suspend）」。在這種情況下，App雖然仍保留在記憶體中，但已停止大部分運作，不會持續占用處理器資源，也幾乎不會額外耗費電池電量。

相較之下，若使用者透過滑動方式強制將App關閉，等到再次開啟時，系統就得重新載入程式與資料。這個重新啟動的過程，比起從暫停狀態直接恢復運作，需要耗費更多運算資源與電力，因此頻繁關閉App反而可能增加電池負擔。

報導指出，這項設計其實從2010年推出的iOS 4導入多工處理功能時便已存在，之後隨著系統演進，背景程式管理機制變得更加成熟。尤其在近年的iOS版本中，系統對背景活動的控管更加嚴格，因此絕大多數情況下，用戶已無須手動清除背景App，現行多數iPhone都適用這項原則。

不過也有例外情況，例如正在播放音樂、持續使用定位導航，或具備背景更新功能的App，即使處於背景狀態仍可能消耗電量。若希望完全停止相關功能，手動關閉程式仍有其必要性。專家建議，與其頻繁清除背景App，不如信任iPhone的系統管理機制，不僅有助於維持電池效能，也能讓日常使用更加便利。

iPhone 電池 手機

延伸閱讀

蘋果刻意限制Safari和Chrome行動瀏覽器功能 Google工程師透露「核心內情」

電商怎麼選？消費者最在意十大服務曝光 回饋多、商品種類多不是第一

一堆人搞錯！飛航模式、勿擾模式哪個更省電？專家公布答案

睡覺充整晚會壞？手機充電「5大迷思」別再信 專家警告：很多人每天都做錯

相關新聞

香港食安中心揪2款礦泉水含腸道鏈球菌恐害嘔吐 食藥署籲避免購買食用

香港食安中心昨天發布食品回收警訊，英國瑪莎百貨（Marks & Spencer）及韓國樂天（LOTTE）二款瓶裝水檢出微量腸道鏈球菌，恐引發免疫力低下民眾遭感染，出現噁心、嘔吐、發燒等症狀，要求全面禁售並啟動下架回收。對此，我國衛福部食藥署指出，國內近3年並無相關產品輸入報驗紀錄，建議民眾如赴香港旅遊，應避免購買及食用問題食品。

薔蜜颱風下周侵日 專家估典型梅雨滯留鋒這天抵達台灣…影響恐長達1周

周末天氣相對穩定，晴到多雲，天氣風險公司資深顧問吳聖宇今天在臉書粉專「天氣職人-吳聖宇」表示，山區午後雲量增多，降雨機會不高。中南部地區以及花東地區容易有午後熱對流發展，留意局部大雷雨。明天仍可能有局部大雷雨機會，中南部、花東地區午後注意天氣變化，山區活動尤其要留意。

颱風改變梅雨結構 鄭明典：梅雨鋒面東移到遠遠的海面上 雨型可能改變

目前太平洋地區有今年第6號颱風薔蜜。前中央氣象局長鄭明典今天在臉書表示，有颱風在菲律賓附近，代表太平洋高壓結構改變，間接地導致台灣附近的梅雨鋒面也產生結構上的變化。

今晴朗飆高溫 吳德榮：薔蜜將轉中颱侵襲日本 梅雨滯留鋒下周這時抵達

周末天氣好轉，中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄表示，今天鋒面的殘餘南移至巴士海峽，各地多雲時晴，中南部山區午後有對流發展，影響部分平地。北部21至33度、中部24至35度、南部23至37度、東部21至35度。

薔蜜颱風逼近這時最接近台灣 專家指可達中颱上限 避免海上活動

鋒面遠離並消散，颱風接近且增強。氣象專家林得恩今天在「林老師氣象站」臉書粉專表示，今天鋒面遠離並消散，加上環境風場轉為偏東北風，桃園以北及東半部地區的高溫明顯下降到29至32度之間，新竹以南地區高溫普遍32至34度；特別是在南部內陸近山地區仍有局部36至37度左右高溫發生的機會，外出做好防曬措施，並多補充水分。

天氣展望 氣象署示警中南部第2周留意持續性降雨

中央氣象署發布天氣展望，「報氣候 - 中央氣象署」臉書粉專表示，模式預測未來第1周期初各地多雲到晴，中南部午後對流發展有局部短暫雷陣雨；期中受颱風外圍環流影響，北部及東北部有局部短暫陣雨。第1周期末起至第2周期末，太平洋高壓減弱，西南季風由南海推進至台灣附近，各地有雨，中南部有持續較大雨勢發生機率。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。