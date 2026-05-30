薔蜜颱風下周侵日 專家估典型梅雨滯留鋒這天抵達台灣…影響恐長達1周

周末天氣相對穩定，晴到多雲，天氣風險公司資深顧問吳聖宇今天在臉書粉專「天氣職人-吳聖宇」表示，山區午後雲量增多，降雨機會不高。中南部地區以及花東地區容易有午後熱對流發展，留意局部大雷雨。明天仍可能有局部大雷雨機會，中南部、花東地區午後注意天氣變化，山區活動尤其要留意。

溫度方面，吳聖宇說，雖然大環境風向偏北，還是各地白天還是比較炎熱，北部、東半部白天高溫30至32度，中部、南部高溫仍有31至33度或以上，中南部淺山區在午後雷雨發生前仍可能有局部34至36度或以上高溫。

至於颱風消息，他說，下周一薔蜜颱風在台灣以東，逐漸經過琉球群島附近海域北上，對琉球群島有直接衝擊，同時也是距離台灣最接近的一天，預估中心離台灣陸地應該還有六七百公里左右，「算是保持在安全距離之外掠過」。

但是颱風的外圍環流部分雲層，稍微影響台灣天氣，吳聖宇表示，北部、東北部一帶雲量增多，有迎風面局部短暫陣雨機會，中部、南部以及花東地區仍要留意午後熱對流帶來局部雷雨。北部、東北部白天高溫27至29度，花東29至31度高溫，中南部高溫31至33度，部分淺山地區34至36度或以上高溫。

吳聖宇表示，下周二薔蜜颱風逐漸經過琉球群島北部後，到晚間開始接近九州，然後會繼續往日本南方近海移動，預估下周二晚間起到下周三對日本九州、四國以及本州太平洋沿岸地區影響較大，要前往日本的民眾要特別注意。

而隨著颱風遠離，台灣附近的風向也會逐漸轉變，吳聖宇表示，一早還是偏北風，下半天之後到晚間會逐漸轉變為西南到偏南風，水氣仍不多，各地大致為多雲或有陽光的天氣，午後在西半部山區以及東半部局部地區有熱對流雷雨發生機會。溫度轉趨炎熱，北部、東北部高溫32至34度，花東31至33度，中南部33至35度，部分地區36度或以上的高溫機會。

他說，下周三、下周四台灣附近持續為西南風環境，中南部沿海平原在夜晚清晨有局部短暫陣雨機會，白天之後則是轉變為陸地上熱對流發展，為各地山區以及北部、東半部局部平地帶來午後雷雨的天氣，熱對流發展處可能有局部較大雨勢機會。溫度較炎熱，西半部高溫33至35度，中南部淺山區有局部36度或以上高溫機會，東半部高溫則是在31至33度左右，雖然降雨機會增多，但是在午後降雨前仍要留意高溫出現的情況。

這兩天在南海可能有低壓擾動發展，並且逐漸向東北移動，吳聖宇表示，大致趨向台灣西南方海域，由於低壓擾動的發展牽制住西南季風水氣較豐沛的部分，因此台灣這邊的降雨還不會很多。

吳聖宇表示，下周五南海的低壓擾動，可能逐漸來到巴士海峽或台灣西南方近海，西南季風水氣也隨之北上來到台灣附近，北邊則是有微弱鋒面緩慢靠近，大氣狀態會變得比較不穩定，中部以南地區有短暫陣雨或雷雨機會，其他地方配合白天熱力對流發展，普遍會有午後雷雨，並且要留意局部大雷雨發生情況。

至於典型的梅雨鋒面何時出現？他說，6月6日至7日靠近台灣的低壓擾動逐漸消失，同時北邊微弱鋒面也將來到台灣附近，配合西南季風水氣，逐漸形成梅雨鋒面的型態，各地有短暫陣雨或雷雨，要留意對流胞發展可能造成的局部較大雨勢機會，天氣變得更為不穩定。

吳聖宇表示，從6月8日起，滯留鋒面就將停留在台灣附近，配合西南季風而呈現較為典型的梅雨鋒面型態，各地有陣雨或雷雨，容易有對流系統在台灣附近消長，降雨較多，也容易出現較大雨勢或短時強降雨現象。

「滯留鋒面停留在台灣附近的時間，可能會有1周左右」，吳聖宇表示，最快可能要到6月15日之後，才有機會隨著太平洋高壓北抬而逐漸向北離開台灣附近，預期將會是今年梅雨季梅雨型態最明顯的一段時間。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。