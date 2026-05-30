聽新聞
0:00 / 0:00
颱風改變梅雨結構 鄭明典：梅雨鋒面東移到遠遠的海面上 雨型可能改變
目前太平洋地區有今年第6號颱風薔蜜。前中央氣象局長鄭明典今天在臉書表示，有颱風在菲律賓附近，代表太平洋高壓結構改變，間接地導致台灣附近的梅雨鋒面也產生結構上的變化。
他說，今天的天氣型態，基本上已無法定出台灣附近的鋒面，天氣圖上，梅雨鋒面東移到遠遠的海面上。不過，這並不表示台灣不會下雨，只是說明雨型可能改變。
※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。