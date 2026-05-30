颱風改變梅雨結構 鄭明典：梅雨鋒面東移到遠遠的海面上 雨型可能改變

目前太平洋地區有今年第6號颱風薔蜜。前中央氣象局長鄭明典今天在臉書表示，有颱風在菲律賓附近，代表太平洋高壓結構改變，間接地導致台灣附近的梅雨鋒面也產生結構上的變化。

他說，今天的天氣型態，基本上已無法定出台灣附近的鋒面，天氣圖上，梅雨鋒面東移到遠遠的海面上。不過，這並不表示台灣不會下雨，只是說明雨型可能改變。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。