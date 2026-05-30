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颱風改變梅雨結構 鄭明典：梅雨鋒面東移到遠遠的海面上 雨型可能改變

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
天氣圖上，梅雨鋒面東移到遠遠的海面上。圖／取自中央氣象署網站
天氣圖上，梅雨鋒面東移到遠遠的海面上。圖／取自中央氣象署網站

目前太平洋地區有今年第6號颱風薔蜜。前中央氣象局鄭明典今天在臉書表示，有颱風在菲律賓附近，代表太平洋高壓結構改變，間接地導致台灣附近的梅雨鋒面也產生結構上的變化。

他說，今天的天氣型態，基本上已無法定出台灣附近的鋒面，天氣圖上，梅雨鋒面東移到遠遠的海面上。不過，這並不表示台灣不會下雨，只是說明雨型可能改變。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。

鄭明典 颱風 梅雨 氣象局

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周末天氣好轉，中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄表示，今天鋒面的殘餘南移至巴士海峽，各地多雲時晴，中南部山區午後有對流發展，影響部分平地。北部21至33度、中部24至35度、南部23至37度、東部21至35度。

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鋒面遠離並消散，颱風接近且增強。氣象專家林得恩今天在「林老師氣象站」臉書粉專表示，今天鋒面遠離並消散，加上環境風場轉為偏東北風，桃園以北及東半部地區的高溫明顯下降到29至32度之間，新竹以南地區高溫普遍32至34度；特別是在南部內陸近山地區仍有局部36至37度左右高溫發生的機會，外出做好防曬措施，並多補充水分。

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薔蜜颱風目前是輕度颱風，中央氣象署表示，輕颱薔蜜今天凌晨2時中心位置在那霸南南東方1160公里海面上（鵝鑾鼻東南東方1260公里海面上），以每小時18公里速度，向西北轉北北西進行。

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