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台人搭電梯1習慣…到了韓國恐踩雷！過來人曝實情：被阿珠媽打

聯合新聞網／ 綜合報導
不少台灣人搭乘電梯時，習慣在所有人進出完畢後順手按下關門鍵。不過這個舉動，在韓國竟會被旁人制止。示意圖，新華社
不少台灣人搭乘電梯時，習慣在所有人進出完畢後順手按下關門鍵。不過這個舉動，在韓國竟會被旁人制止。示意圖，新華社

不少台灣人搭乘電梯時，習慣在所有人進出完畢後順手按下關門鍵。不過這個舉動，在韓國竟會被旁人制止。一名女網友分享，近期在韓國搭地鐵電梯時，有乘客按下關門鍵，立刻被一旁的韓國大媽出聲阻止，讓她印象深刻。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名女網友在社群平台「Threads」表示，自己曾聽說在韓國地鐵搭電梯時不要按關門鍵，但家人起初都不相信。沒想到近期他們真的目睹有乘客按下關門鍵，被一旁的韓國大媽喊出「安堆」，意思是「不可以」，讓全家人都相當驚訝。

這名女網友進一步說明，之後在韓國其他地鐵站，還看到有電梯的關門鍵直接被封住，上面甚至貼有告示，寫著「按下後將延長開門20秒」。

貼文一出後，不少網友都分享自身經驗，紛紛表示「以前去韓國，搭地鐵電梯也有被大叔阻止過」、「我和我妹第一次自由行時也不知道，按關門鍵還被阿珠媽打手」、「我也被阿珠媽阻止過，她說Don't touch」、「真的，試過被罵！香港人十分不習慣，在香港按慢兩秒都不行，香港人太急性子了」、「有些比較大的站，按了反而會更晚關」。

也有內行網友指出「韓國地鐵的電梯關門是有設秒數的，為了給行動不方便以及老人、輪椅者有充裕的時間可以進入」。

此外，近期有計畫前往韓國的旅客要注意，本站曾報導，旅遊粉專「不奇而遇Steven&Sia」提醒，現在從仁川機場搭乘機場巴士進市區，若未事先購票，司機可能直接拒絕乘客上車。

粉專說明，過去有不少旅客習慣直接刷T-money上車，這次未先購票便排隊等車，結果巴士抵達後遭司機拒載，讓他當場錯愕。因座位已滿，該名旅客只能返回櫃台重新購票，並等待下一班車，來回耗費超過30分鐘，對剛下飛機、拖著行李的旅客而言相當不便。

粉專提醒，旅客可透過自助售票機或人工櫃台提前購票，再前往候車區排隊，避免因未購票而錯失班車。若未提前準備，建議改搭機場鐵路可能更為穩定，避免因等待巴士而延誤行程。

韓國 電梯 地鐵 台灣人

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