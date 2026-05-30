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台南玉井昨飆40.2度極端高溫 粉專曝原因：鋒前暖區惹的禍
台南玉井昨天下午出現40.2度的站史高溫，直接熱到破表紫爆。昨天北部因為鋒面通過，吹起涼爽的北風。但南部怎麼反而變烤箱？氣象粉專「觀氣象看天氣」表示，其實是鋒前暖區惹的禍。
「觀氣象看天氣」表示，簡單來說，北方的冷空氣就像推土機一樣往南推，把前方的暖空氣用力擠壓，空氣一被擠壓就會發熱。加上昨天的偏北、西北風，剛好把能幫忙散熱的海風擋在門外，讓南部內陸的熱氣完全散不出去。今天則要留意午後熱對流的發展。
※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。
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