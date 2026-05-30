薔蜜今將增強至中颱 路徑穿越沖繩後侵襲日本多地 粉專曝各地影響時程

薔蜜颱風目前是輕度颱風，中央氣象署表示，輕颱薔蜜今天凌晨2時中心位置在那霸南南東方1160公里海面上（鵝鑾鼻東南東方1260公里海面上），以每小時18公里速度，向西北轉北北西進行。

氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，󠀠󠀠薔蜜颱風漸北上，󠀠󠀠日本多地將受影響。受惠於良好的海溫及海洋熱含量條件，強度正逐步增強，預計今天將成為中度颱風。󠀠

路徑方面，「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，󠀠󠀠薔蜜颱風將沿著副熱帶高壓邊緣北上，預計下周一下午至下周二凌晨期間通過日本那霸附近海域，隨後轉向東北並加速移動。下周二下半天通過九州南方海域，下周三快速通過日本南方近海，朝日本東方海域遠離。󠀠

至於對日本天氣影響，「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，󠀠󠀠以目前預報資料研判，颱風中心將穿越沖繩本島及周邊離島，下周一至下周二間須留意強風豪雨。後續隨著颱風沿日本南方海域往東北移動，鹿兒島、熊本、高知、大阪、名古屋及東京等地，也將陸續受到颱風本體或外圍環流影響，可能出現較強陣風及大雨。󠀠

不過，「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，󠀠󠀠薔蜜颱風由於移動速度相當快，因此各地受到颱風最明顯影響的時間大多落在半天至1天左右。儘管如此，由於路徑對人口密集區與重要交通樞紐均有一定程度影響，這段期間有前往日本旅遊、出差或轉機計畫的民眾，須留意航班、鐵路及高速公路等交通系統可能出現延誤或調整情形。󠀠

●日本各地區影響時程：

沖繩地區：下周一下午至下周二凌晨。

九州地區（鹿兒島、熊本、宮崎）：下周二全天。

四國地區：下周二傍晚至下周三上午。

山陽地區（岡山、廣島、瀨戶內）：下周二傍晚至下周三上午。

京都、大阪：下周二深夜至下周三中午。󠀠

名古屋：下周三白天。󠀠

東京、靜岡：下周三全天。

茨城、福島、仙台：下周三全天。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。