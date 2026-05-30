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薔蜜颱風逼近這時最接近台灣 專家指可達中颱上限 避免海上活動
鋒面遠離並消散，颱風接近且增強。氣象專家林得恩今天在「林老師氣象站」臉書粉專表示，今天鋒面遠離並消散，加上環境風場轉為偏東北風，桃園以北及東半部地區的高溫明顯下降到29至32度之間，新竹以南地區高溫普遍32至34度；特別是在南部內陸近山地區仍有局部36至37度左右高溫發生的機會，外出做好防曬措施，並多補充水分。
離外島的氣溫分布，他說，澎湖地區26至30度，金門及馬祖地區則分別25至29度及24至26度之間。降雨方面，午後中南部地區有局部短暫雷陣雨，尤其是在中南部山區有局部大雨發生的機率。
關於颱風消息，他說，薔蜜颱風預估今天就有機會增強為中度颱風，明天的強度將再發展至中度颱風的上限；下周一、下周二颱風中心將會最靠近台灣。台灣附近各海面平均風力可達6至8級，最大陣風8至10級；北部、東半部海面及巴士海峽浪高增大到4公尺以上，其餘海面則在2到2.5公尺，海上活動，在此期間儘量避免。
※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。
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