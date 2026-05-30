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天氣展望 氣象署示警中南部第2周留意持續性降雨

聯合報／ 記者甘芝萁／台北即時報導
天氣展望。圖／取自「報氣候 - 中央氣象署」臉書粉專
天氣展望。圖／取自「報氣候 - 中央氣象署」臉書粉專

中央氣象署發布天氣展望，「報氣候 - 中央氣象署」臉書粉專表示，模式預測未來第1周期初各地多雲到晴，中南部午後對流發展有局部短暫雷陣雨；期中受颱風外圍環流影響，北部及東北部有局部短暫陣雨。第1周期末起至第2周期末，太平洋高壓減弱，西南季風由南海推進至台灣附近，各地有雨，中南部有持續較大雨勢發生機率。

此外，氣象署表示，6月中旬以前，西北太平洋及南海仍有熱帶擾動生成訊號，留意氣象署最新預報資訊。

第1周：平均氣溫預測，各地以「低於」氣候正常值的機率最小；雨量預測，各地以「接近」氣候正常值的機率最大。

第2周：平均氣溫預測，各地以「接近」氣候正常值的機率最大；雨量預測，各地以「少於」氣候正常值的機率最小。

第1至4周：1個月之展望，預測平均氣溫，各地以「低於」氣候正常值的機率最小；雨量預測，各地以「接近」氣候正常值的機率最大。

雨量 南海 颱風

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