今晴朗飆高溫 吳德榮：薔蜜將轉中颱侵襲日本 梅雨滯留鋒下周這時抵達

周末天氣好轉，中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄表示，今天鋒面的殘餘南移至巴士海峽，各地多雲時晴，中南部山區午後有對流發展，影響部分平地。北部21至33度、中部24至35度、南部23至37度、東部21至35度。

吳德榮表示，明天各地持續晴時多雲，中南部山區午後有局部降雨的機率。下周一薔蜜颱風外圍的東北風帶進水氣，迎風面北部及東北部轉有局部雨，山區午後有局部短暫降雨；北台轉涼。下周二水氣減少，氣溫回升，各地轉多雲時晴，午後山區偶有零星降雨的機率。下周三、下周四薔蜜颱風已遠離，西南季風進入南海，台灣大氣趨不穩定，午後降雨愈來愈明顯。

至於下一波梅雨季鋒面，吳德榮表示，下周五至6月8日，滯留鋒與西南季風配合的型態逐漸醞釀中，易有中小尺度系統在其中被激發，帶來的更強的雨勢，時間也不限於午後，逐步進入梅雨的旺盛期。但為期末模擬，應持續觀察各國模式的調整。

關於颱風動態，他說，根據中央氣象署路徑潛勢預測圖顯示，輕颱薔蜜今將增強為中度颱風，向西北轉北移動，下周一、下周二通過琉球群島，再轉向東北、侵襲日本。歐洲（ECMWF）模式系集路徑模擬圖亦顯示類似的預測。有相關行程、應特別注意。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。