新光保全營收獲利雙成長 5大關鍵深化科技賦能 智慧照護布局高齡商機

新光保全29日召開股東常會，面對全球經濟局勢變動、產業數位化加速，以及少子化與人力成本持續攀升等挑戰，新光保全持續推動科技轉型與營運升級，積極導入AI人工智慧、IoT物聯網及雲端平台等技術，優化智慧派遣系統與服務流程，藉此提升整體營運效率與服務附加價值。

股東會中通過114年度營業報告書及財務報表。新光保全114年度合併營收達81億3,379萬元，較113年度成長3.7%；每股稅後盈餘（EPS）為2.37元，整體營運表現穩健成長。股東會亦決議配發每股2元現金股利，與全體股東共享經營成果。

在業務布局方面，新光保全近年持續拓展智慧建築整合方案、AI影像辨識及科技型服務，逐步提高科技服務營收占比，強化企業長期競爭力，並朝向「科技賦能服務」的經營模式穩健轉型。公司指出，隨著智慧城市與數位管理需求升溫，結合安全、管理與數據應用的整合型服務，將成為未來重要成長動能。

展望115年度，新光保全將以「D.A.N.C.E.」作為年度經營主軸，全面提升市場競爭力與營運效率。其中，「Demand Drive」強調回歸客戶需求本質，透過場域洞察驅動產品與服務優化；「AI Productivity」聚焦AI技術導入營運流程與管理決策，以提升整體生產力與人效表現。

此外，「New Spaces」將因應高齡化社會及產業升級趨勢，積極布局智慧照護與整合型解決方案，拓展更多新應用場景；「Cost Effective」則透過精準成本管理與資源配置優化，提升投資報酬效率；「Employee Centric」則持續深化人才培育與組織韌性，強化員工與企業間的長期連結與價值共創。

董事長吳昕東表示，新光保全將持續秉持「守護安全、創造價值」的核心理念，以穩健經營為基礎，結合科技創新與永續治理，除提供安全服務外，也希望成為社會穩定與智慧生活的重要守護力量，持續為股東、員工、客戶及社會創造長期價值。