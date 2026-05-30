聽新聞
0:00 / 0:00

6月徵文主題 失智看診攻略

聯合報／ 本報訊

不少長輩出現健忘、重複問話或情緒改變時，家人想安排就醫進行失智評估，但常遭到拒絕。有些長輩擔心被當成「失智老人」，害怕被貼標籤、拖累家人，也有人認為只是正常老化，不願承認記憶力退化，甚至擔心以後會失去自由、被限制生活。面對這樣的排斥與不安，你是否也曾想方設法，讓長輩願意踏出就醫第一步？歡迎分享你的溝通技巧、陪伴方式與經驗。

作品以500字為度，附照片者（JPG檔至少1M）優先採用，6月15日截稿。稿件請寄：電子郵件health@udngroup.com。郵寄：22161新北市汐止區大同路一段369號4樓聯合報健康版，或傳真02-8692-5819。

●鼓勵本名發表，來稿請附姓名、身分證字號、戶籍地址（含區、里、鄰）、通訊地址、聯絡電話、帳號（註明分行），以便刊出後奉酬。文章採用不另通知，未獲採用恕不退稿。採用文章及照片同時選刊健康版、聯合新聞網、元氣網，收錄聯合知識庫（udndata.com），本報系海內外各報相關版面得選用轉載，不另支酬。

徵文 聯合報 失智

延伸閱讀

脾氣變差、常暴怒恐非正常老化現象 醫揭失智症「常見警訊」

照顧失智父母好累又愧疚？心理師揭家屬最常見4種拉扯

「失智依然是完整的人」曾想替林芳郁聲請輔助宣告 林靜芸同情馬英九家人

煮飯被嫌像廚餘！他無奈「爸媽永遠否定+潑冷水」 網爆共鳴給1建議

相關新聞

全台首創！桃園可負擔住宅條例三讀 鎖定年輕婚育家庭

桃園市可負擔住宅興建管理自治條例昨三讀通過，六月將送行政院內政部審議，待中央核定後公告實施。這是國內首度將可負擔住宅法制化並實際推動的案例，未來上路後，符合資格的桃園市年輕婚育夫婦，可以市價五至六成一圓購屋夢。立法院副院長、國民黨台中市長參選人江啟臣已將「青年可負擔住宅」列入政見。

加味加熱菸遲未禁止 拒菸聯盟憂毒駕漏洞

近期毒駕事件頻傳，各界關注俗稱「喪屍煙彈」的新興毒品依托咪酯氾濫現況。拒菸聯盟指出，目前喪屍煙彈是將毒品摻入不被合法使用的「電子煙」中，衛福部開放加熱菸後，至今未明文禁止「加味加熱菸」，憂心加味加熱菸是下一波摻入毒品的菸品，籲政府盡快禁止。國健署回應，最快今年公告加味加熱菸的管理措施。

新光保全營收獲利雙成長 5大關鍵深化科技賦能 智慧照護布局高齡商機

新光保全29日召開股東常會，面對全球經濟局勢變動、產業數位化加速，以及少子化與人力成本持續攀升等挑戰，新光保全持續推動科技轉型與營運升級，積極導入AI人工智慧、IoT物聯網及雲端平台等技術，優化智慧派遣系統與服務流程，藉此提升整體營運效率與服務附加價值。

科普好健康／掌握排痰、呼吸技巧 遠離臥床肺炎

家中有臥床者，最怕因為痰液累積導致肺炎；一般人重感冒時，痰是可怕的病菌產物。到底什麼是痰？是有害物質嗎？其實痰是人體平時就會自然分泌的物質，用來黏住進入呼吸道的灰塵、病菌、異物，再藉咳嗽排出，所以，稱痰為人體第一道防線的重要成員，也不為過。

愛肝達人站／怎麼「拇趾外翻」開完刀後，變成「胳臂外翻」？

老婆嫁過來以後，我才知道她有一個病名，叫做「拇趾外翻」。當時我不以為意。人嘛，誰沒有一點小毛病？何況只是腳趾頭歪一點，又不是人生歪一點。

健康你我他／勤打掃抗過敏 多吃蔬果喝溫水

我很少過敏，真正讓我開始注意這件事是孩子。那幾年，他常常一早起床就開始擤鼻涕，聲音斷斷續續，一整天沒停過；換季時更明顯，夜裡翻來覆去，鼻子不通，睡得不安穩。我在一旁聽著，心裡總有一點說不出的心疼。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。