6月徵文主題 失智看診攻略

家中有臥床者，最怕因為痰液累積導致肺炎；一般人重感冒時，痰是可怕的病菌產物。到底什麼是痰？是有害物質嗎？其實痰是人體平時就會自然分泌的物質，用來黏住進入呼吸道的灰塵、病菌、異物，再藉咳嗽排出，所以，稱痰為人體第一道防線的重要成員，也不為過。

2026-05-30 00:24