健康你我他／勤打掃抗過敏 多吃蔬果喝溫水

我很少過敏，真正讓我開始注意這件事是孩子。那幾年，他常常一早起床就開始擤鼻涕，聲音斷斷續續，一整天沒停過；換季時更明顯，夜裡翻來覆去，鼻子不通，睡得不安穩。我在一旁聽著，心裡總有一點說不出的心疼。

起初只覺得是小毛病，帶去看醫師、按時吃藥，但總是反覆發作。後來才慢慢明白，過敏不是一時的問題，而是生活裡一點一滴累積出來的結果。

為了孩子好，我開始留意居家的環境清潔，只要天氣放晴，就會將床單、被套拿去清洗並曬太陽；家裡隨時保持乾淨，減少灰塵與塵蟎孳生，勤勞刷洗變得理所當然。飲食也跟著調整，平日多吃蔬果、多喝溫水，謝絕外面的冷飲，外出時隨身自備保溫瓶，既乾淨又衛生。

運動可以增強抵抗力，孩子和我都喜歡接近大自然，漫步在森林裡享受芬多精的薰陶，對於人體呼吸道和身心皆有益處。漸漸地，我們找到對身體比較舒服的方式。

生活中過敏沒有完全消失，但我們學會與它共處。對我來說，這不只是照顧孩子的過程，也是重新學會如何生活的開始。有時看著他安靜睡著，不再被鼻塞困擾，我才發現，那些看似微小的改變，其實都在默默發揮作用。原來，有些改變，是從心疼開始的。