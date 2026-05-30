愛肝達人站／怎麼「拇趾外翻」開完刀後，變成「胳臂外翻」？

老婆嫁過來以後，我才知道她有一個病名，叫做「拇趾外翻」。當時我不以為意。人嘛，誰沒有一點小毛病？何況只是腳趾頭歪一點，又不是人生歪一點。

沒想到，年紀漸長，腳痛愈來愈厲害。走路痛，穿鞋痛，連心情也跟著痛。最後只好帶她去看醫師。醫師說，可以開刀矯正。我一聽很高興。現代醫學真進步，連歪掉的腳趾頭，都可以重新排列、固定、扶正。我心裡暗想，如果醫學也能順便矯正脾氣外翻、固執外翻、碎念外翻，那我在家裡應該會幸福很多，血壓也可能比較正常。

術後半年，腳趾頭是變正了，老婆的胳臂卻開始往外翻。這裡說的不是骨科的胳臂外翻，而是家庭裡常見的那一種：胳臂向外彎，凡事都站在別人那一邊。

以前我和別人有點小爭執，老婆雖然不一定支持我，至少還會說：「你也不是完全沒有道理。」可是開完刀以後，情況完全不同。

我說鄰居停車太靠近，她說：「人家可能也是沒辦法。」我說孩子太晚回家，她說：「年輕人都有自己的生活。」我說朋友講話太直接，她說：「他只是比較真誠。」我說店員態度不好，她說：「服務業也很辛苦。」

我愈聽愈不對。醫師明明開的是腳，怎麼好像順便把她的胳臂開到外面去了？我甚至有點擔心，是不是腦袋出了問題。醫學院老師說過，大腦前葉如果有病變，人格可能改變。我也想過，要不要帶她去看身心科。因為有些躁症病人發作時，會特別熱情，覺得全世界都好，誰都有道理。

這不就是典型的胳臂外翻嗎？可是想一想，還是算了。萬一醫師檢查完說：「先生，太太沒問題。有問題的是你。」那就麻煩了。

我不信邪，又去查文獻。文獻記載，拇趾外翻有盛行率。成年人不少人都有，女性又比男性常見。可是胳臂外翻，醫學上沒有正式統計。這實在很可惜。

人生很多歪掉的地方，不一定都在骨頭上。拇趾外翻，讓人走路痛。胳臂外翻，讓老公心裡酸。前者可以開刀，後者通常只能靠祈禱。

老婆這次開刀，腳趾慢慢變直了。我也慢慢明白，婚姻不是永遠有人幫你站邊，而是有人願意在你歪掉的時候提醒你。醫師把她的腳扶正。她順便把我的觀念也扶正。

只是，我到現在還是不太服氣。因為我總覺得，老婆的胳臂雖然向外彎，但嘴巴對準我的時候，角度倒是從來沒有歪過。

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