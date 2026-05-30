科普好健康／掌握排痰、呼吸技巧 遠離臥床肺炎

家中有臥床者，最怕因為痰液累積導致肺炎；一般人重感冒時，痰是可怕的病菌產物。到底什麼是痰？是有害物質嗎？其實痰是人體平時就會自然分泌的物質，用來黏住進入呼吸道的灰塵、病菌、異物，再藉咳嗽排出，所以，稱痰為人體第一道防線的重要成員，也不為過。

當人體因虛弱、活動力不足或肺部疾病喪失排痰能力，痰液便會持續累積，使呼吸道阻塞、呼吸更費力。惡性循環下，患者更無力從事活動、更排不出痰，最後導致肺炎與感染風險。

其中，慢性阻塞性肺疾病（COPD）患者，因呼吸道慢性發炎而腫脹、變窄，中風患者則因咳嗽力、活動力下降而造成吞嚥功能受到影響，或是虛弱而欠缺活動的年長者、臥床者，便是需要照顧者協助排痰的族群。

幫助排痰困難者，可經由拍痰時的擺位、拍痰技巧、呼吸訓練，有效提升呼吸道的暢通。此外，患者應避免吸菸及汙染的空氣，平時應多攝取水分，且在體力許可情況下，規律地讓身體多多活動，如此便能有效地遠離臥床肺炎，早日恢復健康。

4姿勢引流不同區域痰液

藉由患者肢體的擺位，讓痰液所在區域高於氣管出口，利用重力使痰液容易朝大氣道方向流動，搭配拍痰，提升排痰效果。患者若有不穩定的心血管狀態、腦壓眼壓過高、氣喘發作期間或高嗆咳風險，則擺位時須特別小心，並避免頭低腳高的姿勢。可採四個姿勢，分別引流不同區域的痰液。

1.坐姿：針對上肺背部痰液較多，採坐姿身體前傾，胸前抱兩、三顆枕頭，照顧者拍肩胛骨上方、肩膀下、上肺位置。可抱枕頭或趴於桌上。

2.半坐臥姿：針對上肺前側痰液較多，可將背部墊高45～60度，拍前胸、鎖骨下位置。

半坐臥姿拍痰，AI生成示意圖。圖／洪友誠提供

3.側躺：針對側肺痰液較多，使患者左右側躺，身後墊枕頭，照顧者拍患者身體朝天花板側之胸背部，包含腋下、腋下平行近脊椎處、肩胛下方。

側躺拍痰。圖／洪友誠提供

4.仰躺：針對下肺痰液較多，患者採仰躺姿勢，在腳下墊枕頭，使骨盆微高於胸部；照顧者拍左右下側胸壁（肋骨外側），高齡或身體狀況不穩者角度不宜太高。

仰躺拍痰，AI生成示意圖。圖／洪友誠提供

拍痰時手指微彎成杯狀

拍痰是利用空氣震動，鬆動附著於支氣管壁的痰液，使痰液流向大支氣管集中排出。拍痰時的手勢應維持四指微彎，拇指微彎貼於食指側，成中空的杯狀。

拍痰時手腕放鬆，手肘出力，拍出深而空的聲音。注意拍痰時須避開脊椎、胸骨、肩胛骨凸、腎臟、傷口及女性乳房處。

飯前1小時到飯後2小時內避免拍痰，以免嗆咳嘔吐導致吸入性肺炎；患者若有嚴重的骨質疏鬆、血小板低下或使用抗凝血劑、胸部創傷或肋骨骨折、氣胸等狀況，則不宜拍痰。拍痰過程或結束後，患者若出現喘、血痰、明顯不適等現象，需立即停止拍痰並就醫。

拍痰手部姿勢。圖／洪友誠提供

呼吸練習有助痰液排出

患者可把握剛拍痰完，痰液較鬆動時進行呼吸練習，也可穿插於不同姿勢下的拍痰活動中進行，有利於痰液排出。

1.腹式呼吸：鼻子吸氣，使腹部鼓起，以橫膈膜主導提升呼吸效率。

2.噘嘴呼氣：將嘴唇微閉噘成英文字母「O」形，如吹口哨般慢慢吐氣。

3.咳嗽練習：呼吸運動3至5次後進行。先深呼吸，接著將嘴巴張大，胸腹部同時出力，發出短促而有力的「哈、哈」氣音，幫助咳出痰液。