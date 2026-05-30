聽新聞
0:00 / 0:00

橘世代／【健美新世代】身體會給回饋 運動入門三建議

聯合報／ 記者楊孟蓉／台北報導
七十二歲的林穗慈已有五個孫子，近年站上健美舞台，以行動打破外界對熟齡女性的想像。圖／元氣網提供
七十二歲的林穗慈已有五個孫子，近年站上健美舞台，以行動打破外界對熟齡女性的想像。圖／元氣網提供

七十二歲站上健美舞台的林穗慈用自身經驗，給熟齡朋友三項入門建議。

提醒一：先健檢、再運動

想開始運動前，先善用政府提供的免費健檢。四十歲以上三年一次、六十五歲以上一年一次。經醫生評估身體狀況後再開始，才是最安全的方式。林穗慈強調：「確認沒有心血管或其他問題，才能安心運動。」

提醒二：從團體課入門，找對教練

想嘗試重訓的熟齡朋友，先從團體課入門，學習正確動作與呼吸法。進階再找個別教練，但「一定要找到適合自己的教練，引導正確方向、讓你不受傷」，她強調，重訓不是愈重愈好，安全才是第一。

提醒三：飲食中庸之道

運動以外，飲食也要留意。林穗慈飲食以「原型食物」為主，肉未經過加工、綠色蔬菜是首選，避開麵包、蛋糕等精製澱粉。但她不贊成極端飲食：「尤其是糖尿病患者，要跟疾病當好朋友，不能讓它受太多委屈。」偶爾淺嘗甜點、喝咖啡配個小點心，「正餐吃得扎實，生活也要愉快」。

林穗慈坦言，有時早上起床也有點累。但每次做完重訓，身體會分泌多巴胺、血清素、內啡肽，「就會覺得心情很愉悅，精神變很好」。她笑說明明運動前還覺得累，運動完卻完全不累了。「這不是靠毅力，是身體給你的回饋」。

橘世代

延伸閱讀

專任教練跳出來反對廢除體育班 呼籲別剝奪「天賦和弱勢孩子安全網」

逆境加碼升級精品場館，阿基里斯引領健身新時代

白髮冒出不想見人？心理師揭「抗老焦慮」：怕的其實不是變老

40歲後視力悄悄洩漏年齡？何妤玟約會「看菜單要戴老花眼鏡」超糗，靠新科技找回視覺主控權

相關新聞

全台首創！桃園可負擔住宅條例三讀 鎖定年輕婚育家庭

桃園市可負擔住宅興建管理自治條例昨三讀通過，六月將送行政院內政部審議，待中央核定後公告實施。這是國內首度將可負擔住宅法制化並實際推動的案例，未來上路後，符合資格的桃園市年輕婚育夫婦，可以市價五至六成一圓購屋夢。立法院副院長、國民黨台中市長參選人江啟臣已將「青年可負擔住宅」列入政見。

加味加熱菸遲未禁止 拒菸聯盟憂毒駕漏洞

近期毒駕事件頻傳，各界關注俗稱「喪屍煙彈」的新興毒品依托咪酯氾濫現況。拒菸聯盟指出，目前喪屍煙彈是將毒品摻入不被合法使用的「電子煙」中，衛福部開放加熱菸後，至今未明文禁止「加味加熱菸」，憂心加味加熱菸是下一波摻入毒品的菸品，籲政府盡快禁止。國健署回應，最快今年公告加味加熱菸的管理措施。

橘世代／【健美新世代】72歲嬤養肌 登健美舞台

當七十二歲的林穗慈站上健美舞台，一身閃亮的比基尼與肌肉線條，徹底顛覆了社會對「阿嬤」的刻板印象。許多同齡者還在猶豫是否該去公園散步時，她已經在健身房完成了高強度的重訓。採訪當天，當林穗慈從診間走出來，剛結束衛教工作的她、亮麗自信的形象讓採訪團隊驚呼：「這怎麼可能是七十幾歲。」

橘世代／【健美新世代】身體會給回饋 運動入門三建議

七十二歲站上健美舞台的林穗慈用自身經驗，給熟齡朋友三項入門建議。

橘世代／【健美新世代】熟齡健身 盼保留生活自理能力

「運動其實是反人性的，百分之九十九的人能不動就不動。」肌力銀行中高齡肌力訓練中心（原芮宜肌力團隊）執行長涂肯榮笑著說。談起熟齡健身，他少談熱血勵志，反而很常提到「現實」。

科普好健康／掌握排痰、呼吸技巧 遠離臥床肺炎

家中有臥床者，最怕因為痰液累積導致肺炎；一般人重感冒時，痰是可怕的病菌產物。到底什麼是痰？是有害物質嗎？其實痰是人體平時就會自然分泌的物質，用來黏住進入呼吸道的灰塵、病菌、異物，再藉咳嗽排出，所以，稱痰為人體第一道防線的重要成員，也不為過。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。