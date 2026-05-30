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橘世代／【健美新世代】身體會給回饋 運動入門三建議
七十二歲站上健美舞台的林穗慈用自身經驗，給熟齡朋友三項入門建議。
提醒一：先健檢、再運動
想開始運動前，先善用政府提供的免費健檢。四十歲以上三年一次、六十五歲以上一年一次。經醫生評估身體狀況後再開始，才是最安全的方式。林穗慈強調：「確認沒有心血管或其他問題，才能安心運動。」
提醒二：從團體課入門，找對教練
想嘗試重訓的熟齡朋友，先從團體課入門，學習正確動作與呼吸法。進階再找個別教練，但「一定要找到適合自己的教練，引導正確方向、讓你不受傷」，她強調，重訓不是愈重愈好，安全才是第一。
提醒三：飲食中庸之道
運動以外，飲食也要留意。林穗慈飲食以「原型食物」為主，肉未經過加工、綠色蔬菜是首選，避開麵包、蛋糕等精製澱粉。但她不贊成極端飲食：「尤其是糖尿病患者，要跟疾病當好朋友，不能讓它受太多委屈。」偶爾淺嘗甜點、喝咖啡配個小點心，「正餐吃得扎實，生活也要愉快」。
林穗慈坦言，有時早上起床也有點累。但每次做完重訓，身體會分泌多巴胺、血清素、內啡肽，「就會覺得心情很愉悅，精神變很好」。她笑說明明運動前還覺得累，運動完卻完全不累了。「這不是靠毅力，是身體給你的回饋」。
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