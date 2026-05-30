橘世代／【健美新世代】不要情勒 四步驟說服爸媽運動

專門服務熟齡族的肌力銀行執行長（原芮宜團隊創辦人）涂肯榮觀察，許多親子衝突，其實不是因為長輩不懂健康的重要，而是子女用了錯的方法：「恐嚇、威脅、情緒勒索，百分之百會失敗。」根據多年經驗，涂肯榮整理出一套「說服爸媽運動」的四步驟：

步驟一：先修復關係，暫時別提運動

長輩「吃軟不吃硬」，若子女一見面就碎念，對他們來說都是壓力。涂肯榮建議，先花一、兩周多陪伴、多聊天，但不要提健康或運動，「先讓他們知道，你不是來管他的」。

步驟二：從生活小事建立信任

幫爸媽處理手機問題、教他們用LINE，或協助生活小困擾。當長輩開始覺得「這個孩子可靠」，後面的溝通才有機會。

步驟三：從生活不便切入

不要一直說「運動對身體好」，而是觀察他們真正困擾的事。像開瓶蓋變吃力、爬樓梯會喘，就能順勢問一句：「如果體力變好一點，是不是會舒服很多？」

步驟四：陪他一起跨出第一步

「很多人幫爸媽報名，最後卻沒人陪他去。」涂肯榮建議，可先從免費講座或體驗課開始，降低長輩壓力，但最重要的其實還是陪伴。

在他看來，長輩願意持續運動，關鍵從來不是「怕老」，而是重新找回想做的事。「當他發現運動後，還能去旅行、爬山，甚至只是比較不麻煩別人，那個動力才會真的出現」。