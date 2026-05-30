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橘世代／【健美新世代】熟齡健身 盼保留生活自理能力

聯合報／ 記者楊孟蓉／台北報導
具備運動醫學與物理治療背景的涂肯榮（左）觀察，許多熟齡學員走進健身房，並非為了練出肌肉，而是希望盡可能保留生活自理能力。記者邱德祥／攝影
具備運動醫學與物理治療背景的涂肯榮（左）觀察，許多熟齡學員走進健身房，並非為了練出肌肉，而是希望盡可能保留生活自理能力。記者邱德祥／攝影

「運動其實是反人性的，百分之九十九的人能不動就不動。」肌力銀行中高齡肌力訓練中心（原芮宜肌力團隊）執行長涂肯榮笑著說。談起熟齡健身，他少談熱血勵志，反而很常提到「現實」。

具備運動醫學與物理治療專業背景的他，師承國內著名的運動醫學系教授陳俊忠。十二年前，當多數健身產業仍聚焦年輕客群時，他已在老師指引下投入銀髮運動領域，觀察長者真正需要的是什麼。

「我們服務的，不是體能狀況前百分之十的資優生，也不是已經進入長照體系的失能者，而是中間那群人。」他說，這群人往往也是最容易被忽略的族群。他們還能自理，但身體已經發出警訊，像是膝蓋退化、蹲不下去、睡覺翻身會痛。涂肯榮觀察，很多長者願意踏進健身房，並不是因為想練出肌肉線條，而是「生活卡住了」。

「熟齡族其實很務實。」許多人年輕時吃過苦，花錢會特別謹慎，很少主動把「運動」當成投資，唯有身體的不便開始影響日常，才會開始改變。他曾遇過一位學員，脊椎動過大手術之後，疼痛嚴重到每天睡前都得先坐在床邊，做一、兩分鐘心理建設，才敢慢慢躺下，「因為他知道，一躺下就會痛。」經過約半年訓練後，對方終於能比較自然地平躺，生活品質也明顯改善。

另一位學員被脊椎疼痛問題困擾十幾年，接受正規治療的同時，也抱著「死馬當活馬醫」的心情來運動，數月後，止痛藥量從原本一天多顆，慢慢降到只剩一顆。

涂肯榮表示：「我的學員不是來練健美的，而是盡己所能，保留生活自理能力。」無論是想繼續爬樓梯、出國旅行，或只是希望未來還能自己生活，對許多長者而言，那都是值得開始運動的理由。

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