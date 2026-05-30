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民團：3年前修法不夠力 電子煙流竄校園

聯合報／ 記者林琮恩／台北報導

喪屍煙彈毒駕頻傳，許多人無端受害。衛福部廿八日表態將修「菸害防制法」，持有電子煙者，最重可罰一萬元。民團指出，二○二三年「菸防法」修法時，衛福部不願禁止持有電子煙，並將罰則、沒入銷毀等機制入法，直至毒駕頻傳才出手，如今連學生都知道持有電子煙並非違法，老師沒收後只能暫存抽屜，成社會隱憂。

國教行動聯盟理事長王瀚陽表示，當年政府禁止電子煙不夠力，已經讓電子煙遍及校園，甚至還因為先接觸到電子煙，後續有更高的機率接觸到喪屍煙彈；他肯定衛福部將修法改善持有罰則，但現在就該告知孩子「持有電子煙是錯的、電子煙對人體有害」，形成拒用文化，教師發現後可直接沒收，由地方衛生局處銷毀、開罰。

全國家長會長聯盟副理事長林珊如說，校園持有電子煙相當氾濫，曾看過不肖人士在校園周邊兜售電子煙，許多孩子在校園接觸電子煙後，為求更強的刺激，極可能進一步購買含依托咪酯等新興毒品的煙彈，一旦成癮後，就可能形成毒駕，或造成其他社會傷害。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康

電子煙 修法 校園 喪屍煙彈 毒駕

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