加味加熱菸遲未禁止 拒菸聯盟憂毒駕漏洞

近期毒駕事件頻傳，各界關注俗稱「喪屍煙彈」的新興毒品依托咪酯氾濫現況。拒菸聯盟指出，目前喪屍煙彈是將毒品摻入不被合法使用的「電子煙」中，衛福部開放加熱菸後，至今未明文禁止「加味加熱菸」，憂心加味加熱菸是下一波摻入毒品的菸品，籲政府盡快禁止。國健署回應，最快今年公告加味加熱菸的管理措施。

二○二三年「菸害防制法」修法，朝野共識決議禁止「加味加熱菸」。拒菸聯盟成員、國教行動聯盟理事長王瀚陽指出，衛福部二○二三年預告禁止花香、果香、巧克力、薄荷四種口味，挨批限制幅度過小後，改為禁止「廿七種成分」，菸商仍可從其餘一千種以上添加物提煉出相同風味，遭質疑「破口愈補愈大」，拖延至今已逾四十個月尚未依法公告禁止所有加味菸品。

王瀚陽說，近期警方在毒駕者車上，搜出五千餘支不同毒品的「彩虹菸」，萬一流入市面，將導致多少毒駕案件？依托咪酯既可以加入電子煙，也可添加至供加味菸菸草柱中，衛福部應盡快公告禁止加味加熱菸，否則數年後加味加熱菸又摻入毒品流傳市面，恐難亡羊補牢。

加味加熱菸對兒少也藏隱憂。台灣共善促進協會秘書長張文昌指出，全球近九成青少年吸菸者，首次嘗試菸品就是「加味菸」，世界衛生組織早呼籲各國禁止可吸入任何風味的菸品，歐盟、加拿大、巴西等國已立法禁止，台灣卻一拖再拖，儼然不將兒少健康當作一回事。

衛福部國健署回應，依「菸害防制法」持續規畫加味菸管理措施，曾二度預告相關規定，蒐集逾萬則意見，全數納入評估，因應市場監測與執法依據所需，因此持續建置檢測方法、提升檢驗量能，也會依照各國檢測經驗，規畫配套措施與執行機制，盼能於今年對外公告。

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