桃園可負擔住宅專案貸款 離婚、流產不喪失資格

桃園市推動可負擔住宅政策，減輕年輕婚育家庭購屋負擔，有人引頸期盼，但也有人保持觀望，質疑買房要看身分，萬一未來離婚或孩子死亡，難道房子要收回去？桃園市都發局表示，可負擔住宅不因為家庭成員變動而喪失資格，未來購屋由市府規畫專案貸款，利率與條件將另行公告。

廿九歲上班族簡小姐二年內要結婚，她已存好頭期款要買婚房，她說不知政策何時會上路，也不知道貸款方案及房貸利率，希望能盡快公布。卅三歲李先生與妻子育有一子，目前租房過日子，桃園市中心舊公寓總價都快破千萬元，若能以便宜價格入手精華地段房屋，讓人躍躍欲試。

許姓市民說，以最低總價七百萬元、貸款卅年試算，每月房貸負擔二萬五千元，每月貸款金額仍偏高，「除非持有超過卅年，否則租屋更划算」。林姓上班族說，買房卻不能自由處分財產，還限制出售價格很奇怪，若未來夫妻不睦離異，或者懷孕流產、孩子不幸夭折，難道就不能繼續持有？

桃園市都發局表示，可負擔住宅以桃園市民最低生活費作為基準，推出夫妻所能負擔的房貸壓力，再推算房屋售價，而非以周邊不動產市場行情打折出售，不管在桃園、中壢或其他區域，價格因坪數、房型而變化，受區域行情影響程度微乎其微。

都發局表示，雖限制承購資格為婚育家庭，但不因為離婚、流產或子女死亡等家庭成員變動，而喪失使用資格，但承買人遷出戶籍或未實際居住，可能會影響持有權益；貸款不採取傳統方式，由政府規畫專案貸款，以貸款八成為目標，目前仍與公股銀行估算中，實際利率與貸款條件將另行公告。

另外，市府表示，可負擔住宅不能任意轉售，但若遇不可抗力事故或不可歸責事由，致生房屋毀損無法回復，或房子參與重建並取得建照，民眾可申請解除限制取得完整產權，確保持有者居住權益。相關疑問可上「桃園市可負擔住宅網」查詢。