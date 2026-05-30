聽新聞
0:00 / 0:00

桃園可負擔住宅專案貸款 離婚、流產不喪失資格

聯合報／ 記者陳俊智江婉儀／桃園報導

桃園市推動可負擔住宅政策，減輕年輕婚育家庭購屋負擔，有人引頸期盼，但也有人保持觀望，質疑買房要看身分，萬一未來離婚或孩子死亡，難道房子要收回去？桃園市都發局表示，可負擔住宅不因為家庭成員變動而喪失資格，未來購屋由市府規畫專案貸款，利率與條件將另行公告。

廿九歲上班族簡小姐二年內要結婚，她已存好頭期款要買婚房，她說不知政策何時會上路，也不知道貸款方案及房貸利率，希望能盡快公布。卅三歲李先生與妻子育有一子，目前租房過日子，桃園市中心舊公寓總價都快破千萬元，若能以便宜價格入手精華地段房屋，讓人躍躍欲試。

許姓市民說，以最低總價七百萬元、貸款卅年試算，每月房貸負擔二萬五千元，每月貸款金額仍偏高，「除非持有超過卅年，否則租屋更划算」。林姓上班族說，買房卻不能自由處分財產，還限制出售價格很奇怪，若未來夫妻不睦離異，或者懷孕流產、孩子不幸夭折，難道就不能繼續持有？

桃園市都發局表示，可負擔住宅以桃園市民最低生活費作為基準，推出夫妻所能負擔的房貸壓力，再推算房屋售價，而非以周邊不動產市場行情打折出售，不管在桃園、中壢或其他區域，價格因坪數、房型而變化，受區域行情影響程度微乎其微。

都發局表示，雖限制承購資格為婚育家庭，但不因為離婚、流產或子女死亡等家庭成員變動，而喪失使用資格，但承買人遷出戶籍或未實際居住，可能會影響持有權益；貸款不採取傳統方式，由政府規畫專案貸款，以貸款八成為目標，目前仍與公股銀行估算中，實際利率與貸款條件將另行公告。

另外，市府表示，可負擔住宅不能任意轉售，但若遇不可抗力事故或不可歸責事由，致生房屋毀損無法回復，或房子參與重建並取得建照，民眾可申請解除限制取得完整產權，確保持有者居住權益。相關疑問可上「桃園市可負擔住宅網」查詢。

房貸 買房 桃園

延伸閱讀

全國首創！造福年輕婚育家庭 桃園可負擔住宅自治條例今三讀通過

桃園「可負擔住宅」 每戶低於千萬

北市蛋黃區蓋社宅 民團憂弱勢租不到

領成長津貼 陸配子女需有戶籍

相關新聞

全台首創！桃園可負擔住宅條例三讀 鎖定年輕婚育家庭

桃園市可負擔住宅興建管理自治條例昨三讀通過，六月將送行政院內政部審議，待中央核定後公告實施。這是國內首度將可負擔住宅法制化並實際推動的案例，未來上路後，符合資格的桃園市年輕婚育夫婦，可以市價五至六成一圓購屋夢。立法院副院長、國民黨台中市長參選人江啟臣已將「青年可負擔住宅」列入政見。

加味加熱菸遲未禁止 拒菸聯盟憂毒駕漏洞

近期毒駕事件頻傳，各界關注俗稱「喪屍煙彈」的新興毒品依托咪酯氾濫現況。拒菸聯盟指出，目前喪屍煙彈是將毒品摻入不被合法使用的「電子煙」中，衛福部開放加熱菸後，至今未明文禁止「加味加熱菸」，憂心加味加熱菸是下一波摻入毒品的菸品，籲政府盡快禁止。國健署回應，最快今年公告加味加熱菸的管理措施。

新光保全營收獲利雙成長 5大關鍵深化科技賦能 智慧照護布局高齡商機

新光保全29日召開股東常會，面對全球經濟局勢變動、產業數位化加速，以及少子化與人力成本持續攀升等挑戰，新光保全持續推動科技轉型與營運升級，積極導入AI人工智慧、IoT物聯網及雲端平台等技術，優化智慧派遣系統與服務流程，藉此提升整體營運效率與服務附加價值。

科普好健康／掌握排痰、呼吸技巧 遠離臥床肺炎

家中有臥床者，最怕因為痰液累積導致肺炎；一般人重感冒時，痰是可怕的病菌產物。到底什麼是痰？是有害物質嗎？其實痰是人體平時就會自然分泌的物質，用來黏住進入呼吸道的灰塵、病菌、異物，再藉咳嗽排出，所以，稱痰為人體第一道防線的重要成員，也不為過。

愛肝達人站／怎麼「拇趾外翻」開完刀後，變成「胳臂外翻」？

老婆嫁過來以後，我才知道她有一個病名，叫做「拇趾外翻」。當時我不以為意。人嘛，誰沒有一點小毛病？何況只是腳趾頭歪一點，又不是人生歪一點。

健康你我他／勤打掃抗過敏 多吃蔬果喝溫水

我很少過敏，真正讓我開始注意這件事是孩子。那幾年，他常常一早起床就開始擤鼻涕，聲音斷斷續續，一整天沒停過；換季時更明顯，夜裡翻來覆去，鼻子不通，睡得不安穩。我在一旁聽著，心裡總有一點說不出的心疼。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。