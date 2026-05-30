全台首創！桃園可負擔住宅條例三讀 鎖定年輕婚育家庭

桃園市可負擔住宅興建管理自治條例昨三讀通過，六月將送行政院內政部審議，待中央核定後公告實施。這是國內首度將可負擔住宅法制化並實際推動的案例，未來上路後，符合資格的桃園市年輕婚育夫婦，可以市價五至六成一圓購屋夢。立法院副院長、國民黨台中市長參選人江啟臣已將「青年可負擔住宅」列入政見。

可負擔住宅是桃園市長張善政二○二二年競選政見，該條例三讀通過後，張跨出兌現政見一步。市長選戰年底登場，張善政喊話，希望行政院體會年輕人對可負擔住宅的期待，從年輕人有益的角度去核備，而不是從選舉角度出發。

「最困難的政見就是可負擔住宅。」張善政表示，在本屆任期最後一年才端出來，因為複雜度極高，市府開了上百場會議，請教專家、研擬很多版本，最後端出的版本千錘百鍊，禁得起考驗。

房價飆漲，為實現居住正義，政府推動社會住宅、租金補貼、包租代管等機制。可負擔住宅讓房屋「去商品化」，以買得起的價格，提供購屋族群不同選擇。都發局長江南志表示，市府鎖定廿五歲以上、未滿四十五歲婚育家庭，夫妻名下無自有住宅，家戶總收入每月介於桃園市民最低收入二點五倍至三點五倍、約八萬至十二萬元。

市府表示，目前以航空城安置住宅餘屋為首批房源，另透過都市計畫法指定中壢體育園區、機場捷運Ａ20站、Ａ21站等，提供容積獎勵，強制開發商捐建；以機捷Ａ20站為例，周邊大樓二至三房成屋總價約一千四百萬元到二千萬元，可負擔住宅含車位總價約七百萬元到九百萬元。

江南志說，都發局已成立交易平台，符合資格者才能透過平台交易，供自住使用，未來可轉售，但售價不能高於承購價格；購買人須接受桃園住都中心管理，不得私下轉售、轉租或有任何商業行為。

桃園市議會民進黨團總召、議員許家睿表示，樂見市府推動該政策，但民眾未必了解該制度，現有條例對處分財產說明不清楚，提出附帶決議，要求政策上路前，先研擬定型化契約供參考。

台中市長盧秀燕表示，如取得共識，中市府不排除推動。江啟臣表示，可負擔住宅類似地上權概念，也類似新加坡組屋政策，屬於封閉市場，土地由政府所持有，不會被建商拿去炒房，降低年輕人居住在市區的購屋壓力，有助於提高生育率與托育便利，已列入重要政見。