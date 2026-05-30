橘世代／【健美新世代】72歲嬤養肌 登健美舞台

七十二歲，她穿上比基尼站上健美舞台，讓所有人重新定義「阿嬤」兩個字。林穗慈不是為了逆齡，而是想證明：老，不代表只能衰退。從診間到健身房，她用肌肉告訴更多熟齡族，人生下半場，依然可以繼續前進。

當七十二歲的林穗慈站上健美舞台，一身閃亮的比基尼與肌肉線條，徹底顛覆了社會對「阿嬤」的刻板印象。許多同齡者還在猶豫是否該去公園散步時，她已經在健身房完成了高強度的重訓。採訪當天，當林穗慈從診間走出來，剛結束衛教工作的她、亮麗自信的形象讓採訪團隊驚呼：「這怎麼可能是七十幾歲。」

突破心魔 敢穿比基尼

林穗慈在先生開設的陳炳堅內科診所擔任糖尿病衛教師，一開始接觸重訓的契機並非追求美感，而是一份醫療人員的專業使命。二○二○年，為響應政府推廣肌少症預防，她初次接觸抗阻力運動。「我當了十幾年衛教師，病人聽完衛教後真正去運動的有多少？」林穗慈坦言，面對病人總以「沒時間」或「太老了」作為藉口，她決定身體力行。

沒想到健身有成，教練推薦她參加比賽，起初對於穿比基尼上台極度抗拒，但在先生、骨科醫師兒子以及教練的鼓勵下，她跨越了心魔。先生對她說：「你可以突破自己。」兒子也請她錄下硬舉、槓鈴訓練的影片，作為鼓勵骨科病人的素材。教練告訴她：「去比賽是在做好事，因為你會激發更多人的運動意願。」果不其然，當她秀出比賽奪冠的照片，病人們驚訝得「眼珠子都快掉下來」，不再有藉口不運動，甚至有一位女患者受到鼓勵，從一百公斤減到六十四公斤。

規律晨訓 如原子習慣

林穗慈的精實身材並非奇蹟，而是嚴格自律的成果。她每天清晨六點半起床，七點半準時踏入健身房。她的運動菜單分配是：卅分鐘重訓（無氧運動）、十五分鐘滑步機（有氧運動），最後以十五分鐘伸展作結尾。對她而言，這不是考驗毅力，而是將運動內化為原子習慣，亦即把一件小事固定重複，直到像吃飯、刷牙一樣自然。

「身體也要吃飯，運動就是養身體的飯。」她發現，重訓時必須全神貫注於呼吸與核心發力，從發力、頂峰收縮到回放，全程撐住，完成後才能換氣。她指出，這種過程與冥想原理相通，都是全神貫注在呼吸上。做了四年重訓後，她發現自己的「腦筋更清楚了，思維邏輯也更清晰」，不僅分泌多巴胺讓人心情愉悅，更帶來認知上的提升。

尊嚴基石 期待走更遠

「十年後，你希望坐在輪椅上兩眼無神，還是很有尊嚴地行走？」這句話是林穗慈對診所患者的提醒。她以衛教師的專業說明：「肌少症嚴重時恐導致失能，人就會關在家裡、失去社交，提高失智風險。」她看過太多優秀的人在八十歲後因肌少症迅速衰老，但這其實都能提早預防。她建議熟齡朋友可先利用政府提供的免費健檢，確認身體狀況後，再從肌力運動的團體課入門。

至今尚未退休的林穗慈，用五個孫子的阿嬤身分向大家證明：年齡只是數字，行動力才是尊嚴的基石，她想跟熟齡朋友說：「永遠不要記得你的年齡，不要放棄學習。只要願意開始，就能練成自己能走更遠的樣子。」