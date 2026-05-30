未足額進用身障…輝達也上榜 科技業占前3名

勞動部定期公布未足額進用身心障礙員工的事業單位、機關團體名單，截至今年二月，光寶科技應進用七十二名身心障礙員工，實際進用四十九人，仍不足廿三人，高居缺額榜首；帶動全球ＡＩ熱潮的輝達台灣分公司也榜上有名，法定應進用十一人，二月時尚未進用任何身障員工。勞動部說，截至五月十八日，輝達進用缺額已降至九人。

依身障法規定，員工人數六十七人以上的私立學校、團體及企業，應進用身心障礙者人數至少一人，且不得低於員工總人數百分之一。

據勞動部公布的今年一至二月私人單位連續未足額進用名單，未足額進用人數最多的前三名企業皆為科技業，分別為光寶科技、緯創資通及美商科磊。名單中也不乏高通半導體、趨勢科技、台灣美光、台灣微軟及英特爾等知名企業。其中ＡＩ晶片龍頭輝達的台灣分公司排名第六，法定應進用十一名身障員工，截至二月卻掛零。

勞動部表示，輝達台灣分公司因廠區擴建及員工規模快速成長，使法定進用名額提高，但受限高專業技術門檻，導致召募身心障礙員工未如預期。依最新統計，輝達三月已進用一人，五月十八日再一名身心障礙者報到，任職於硬體部門，缺額已降至九人。

勞動部官員表示，企業未足額進用的原因多與擴編有關，當總員工人數增加時，法定進用名額也隨之提高，各地方政府除定期查核外，也會協助輔導、就業媒合。