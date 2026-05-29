聽新聞
0:00 / 0:00
花蓮南區大雨 台30線玉里往卓溪兩處落石坍方急封路
花蓮中南區今天下午下起大雨，台30線10公里處花蓮玉里往卓溪方向，晚間發生邊坡坍方，公路局雖一度搶通單線，但因現場仍在下雨且有零星落石，警方已拉起封鎖線，鎮公所提醒民眾改道通行。
玉里鎮公所表示，今天下午約3時多，玉里鎮下起大雨，一連下了2、3個小時，晚間接獲民眾通報，台30線10.2公里處出現坍方。
公所人員不敢大意，立即冒雨趕到現場巡查，發現10.2公里及9.8公里兩處都有土石坍方情況，緊急聯繫警方與公路單位處理。
公路局東區養護分局玉里工務段表示，獲報後已經派出人員及機具到場，發現有大石塊掉落車道，大約晚間8時50分清出一個車道，可單線雙向通行，但因雨勢未歇，持續有落石情況，因此先封路。
玉里鎮公所表示，坍方地點在玉里往南安方向，屬於玉里鎮與卓溪鄉交接處附近，並非玉長公路，該處主要是卓清等路落出入道路，雖然封路，可以改道卓富大橋，提醒用路人改道，避免危險。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。