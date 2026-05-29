聽新聞
0:00 / 0:00

花蓮南區大雨 台30線玉里往卓溪兩處落石坍方急封路

聯合報／ 記者王燕華／花蓮即時報導
花蓮玉里鎮與卓溪鄉的台30線10公里處，因大雨邊坡坍方落石，晚間緊急封路，鎮公所提醒民眾改道。圖／玉里鎮公所提供
花蓮玉里鎮與卓溪鄉的台30線10公里處，因大雨邊坡坍方落石，晚間緊急封路，鎮公所提醒民眾改道。圖／玉里鎮公所提供

花蓮中南區今天下午下起大雨，台30線10公里處花蓮玉里往卓溪方向，晚間發生邊坡坍方，公路局雖一度搶通單線，但因現場仍在下雨且有零星落石，警方已拉起封鎖線，鎮公所提醒民眾改道通行。

玉里鎮公所表示，今天下午約3時多，玉里鎮下起大雨，一連下了2、3個小時，晚間接獲民眾通報，台30線10.2公里處出現坍方。

公所人員不敢大意，立即冒雨趕到現場巡查，發現10.2公里及9.8公里兩處都有土石坍方情況，緊急聯繫警方與公路單位處理。

公路局東區養護分局玉里工務段表示，獲報後已經派出人員及機具到場，發現有大石塊掉落車道，大約晚間8時50分清出一個車道，可單線雙向通行，但因雨勢未歇，持續有落石情況，因此先封路。

玉里鎮公所表示，坍方地點在玉里往南安方向，屬於玉里鎮與卓溪鄉交接處附近，並非玉長公路，該處主要是卓清等路落出入道路，雖然封路，可以改道卓富大橋，提醒用路人改道，避免危險。

花蓮玉里鎮與卓溪鄉的台30線10公里處，因大雨邊坡坍方落石，晚間緊急封路，鎮公所提醒民眾改道。圖／玉里鎮公所提供
花蓮玉里鎮與卓溪鄉的台30線10公里處，因大雨邊坡坍方落石，晚間緊急封路，鎮公所提醒民眾改道。圖／玉里鎮公所提供

花蓮 落石

延伸閱讀

梅雨鋒到北北基桃大雨特報 專家：薔蜜颱風擦邊而過 這2天最接近台灣

鋒面南移7縣市大雨開轟 周末天氣好轉…下周一薔蜜颱風外圍水氣到

下班記得帶傘！7縣市發布豪大雨特報 一路下到晚上

大雨特報範圍往南擴大！桃園以北+宜蘭5縣市注意雷擊強陣風

相關新聞

終於要降溫…薔蜜颱風接近「雨掃北台灣」 周末鋒面遠離水氣減少

中央氣象署表示，週末鋒面遠離水氣減少，中南部午後仍要留意雷陣雨，6月1日起受到颱風外圍環流影響，迎風面有短暫雨，溫度方面...

防堵伊波拉入侵！疾管署6月2日起將限制2國入境 台灣4身分例外

非洲剛果民主共和國（DRC）及烏干達伊波拉疫情嚴峻，衛福部疾管署前天才提升旅遊疫情警戒，要求返國民眾需要21天健康自主管理，不過疾管署今再宣布，經評估DRC與烏干達兩國伊波拉疫情恐持續升溫，我國除已強化邊境跨機關聯防，提升港埠監測及攔檢機制，暫停核發剛果民主共和國及烏干達居民簽證。

脾氣變差、常暴怒恐非正常老化現象 醫揭失智症「常見警訊」

失智症歷程粗分可分為三階段，初期除了會出現認知錯亂，個性與情緒控管能力也會出現改變，甚至會出現攻擊他人的行為；台北榮總神經內科特約主治醫師王培寧表示，如果家人開始出現情緒障礙，又或是有攻擊他人的行為，就得懷疑是失智前期，失智導致情緒障礙，主因是大腦退化的部位，鄰近大腦掌管情緒中心，籲家人應提高警覺。

台南玉井40.2度極端高溫！ 1圖看南台灣大範圍紫爆

天氣高溫炎熱，根據中央氣象署觀測資料，台南市玉井測站中午12時59分40.2度高溫，其次是台南市北寮測站39.5度、屏東縣竹田國中測站39.4度、屏東縣三地門測站39.2度。

消防員要儲值吹冷氣…屏縣府允檢討 雲縣加班換嘉獎基層反彈

屏東縣酷暑炎熱，部分消防分隊廳舍冷氣用電採儲值卡計電，引發議員質疑，屏東縣消防局長李彬正說，各分隊廳舍面積、人員編制不同，電費補助每人每月一千元到一千一百元，會滾動檢討；雲林縣消防局發文要求把加班時數轉為嘉獎，引起消防員反彈，消防局強調依法行政，並無不當。

花蓮南區大雨 台30線玉里往卓溪兩處落石坍方急封路

花蓮中南區今天下午下起大雨，台30線10公里處花蓮玉里往卓溪方向，晚間發生邊坡坍方，公路局雖一度搶通單線，但因現場仍在下雨且有零星落石，警方已拉起封鎖線，鎮公所提醒民眾改道通行。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。