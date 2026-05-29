花蓮南區大雨 台30線玉里往卓溪兩處落石坍方急封路

花蓮中南區今天下午下起大雨，台30線10公里處花蓮玉里往卓溪方向，晚間發生邊坡坍方，公路局雖一度搶通單線，但因現場仍在下雨且有零星落石，警方已拉起封鎖線，鎮公所提醒民眾改道通行。

玉里鎮公所表示，今天下午約3時多，玉里鎮下起大雨，一連下了2、3個小時，晚間接獲民眾通報，台30線10.2公里處出現坍方。

公所人員不敢大意，立即冒雨趕到現場巡查，發現10.2公里及9.8公里兩處都有土石坍方情況，緊急聯繫警方與公路單位處理。

公路局東區養護分局玉里工務段表示，獲報後已經派出人員及機具到場，發現有大石塊掉落車道，大約晚間8時50分清出一個車道，可單線雙向通行，但因雨勢未歇，持續有落石情況，因此先封路。

玉里鎮公所表示，坍方地點在玉里往南安方向，屬於玉里鎮與卓溪鄉交接處附近，並非玉長公路，該處主要是卓清等路落出入道路，雖然封路，可以改道卓富大橋，提醒用路人改道，避免危險。