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消防員要儲值吹冷氣…屏縣府允檢討 雲縣加班換嘉獎基層反彈

聯合報／ 記者劉星君蔡維斌／連線報導
屏東縣議員陳揚說，有基層告訴他要用「儲值冷氣卡」才能吹冷氣，質疑超過用電額度後，變相要求消防員吸收電費。圖／陳揚提供
屏東縣議員陳揚說，有基層告訴他要用「儲值冷氣卡」才能吹冷氣，質疑超過用電額度後，變相要求消防員吸收電費。圖／陳揚提供

屏東縣酷暑炎熱，部分消防分隊廳舍冷氣用電採儲值卡計電，引發議員質疑，屏東縣消防局長李彬正說，各分隊廳舍面積、人員編制不同，電費補助每人每月一千元到一千一百元，會滾動檢討；雲林縣消防局發文要求把加班時數轉為嘉獎，引起消防員反彈，消防局強調依法行政，並無不當。

屏東縣消防局昨議會業務報告，縣議員李世淦、梁育慈、陳揚、許馨勻、黃明賢等人關注基層消防員權益。陳揚說，基層隊員告訴他要用「儲值冷氣卡」才能吹冷氣，質疑超過用電額度，變相要求消防員吸收電費。陳揚建議，消防局定期檢討與台電契約容量，不應讓基層自掏腰包。

梁育慈說，屏東縣共卅六個消防分隊有廿四個分隊設計電表，若分隊人員使用電量超過補助，需自行負擔。李世淦表示，天氣酷熱，提醒消防各分隊冷氣設備是否足夠，避免消防人員救災發生熱衰竭。

消防局長李彬正說，今年度水電費經縣府核定預算七六○萬元，依各單位人員比率核給外勤水電費，夏季每人每月一千一百元，冬季每人每月一千元。為避免公帑浪費，消防局表示，部分分隊有的以房間為單位設計電表，會檢視同仁用電情況，全面滾動式檢討。

另外，雲林縣消防局日前發一紙公文指出，二○二三年度外勤人員超時服勤，除已給予加班補償，受限預算，參酌其他縣市作法，依規定給予行政獎勵，時數五十小時以下嘉獎一次；超過五十小時以上者，每滿五十小時嘉獎一次，引發基層不滿。消防局表示，依法行政。

雲林縣長張麗善昨說，有些法令雖可解套，但消防員很辛苦，精神上敘獎稍嫌不足，實質加班補償（加班費）確有必要，會盡速和消防局、主計研商，設法將二○二三、二○二四年的結算補足。

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