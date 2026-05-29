「MUJI RENOVATION空間改造企劃」進駐臺中綠美圖 兩處設計更貼心

喜歡MUJI無印良品的日系簡約風，在公共空間也能體驗！MUJI無印良品透過「MUJI RENOVATION空間改造企劃」，從「臺中綠美圖」作為美術館與圖書館複合場域的使用需求出發，參與臺中市立美術館（以下簡稱中美館）公共空間設計，以減少固定式裝修、透過家具靈活配置空間的設計思維，於館內地下一樓及地下二樓進行「安靜空間」及「共融空間」的兩處空間設計，以回應不同族群、年齡在閱讀、休憩與交流等多元情境中的需求。

中美館表示，為推動文化平權與多元共融，透過「共融計畫」完善硬體設施與環境規劃，並發展多元導覽與參觀服務，營造具包容性的友善公共場域，使美術館成為觀眾得以交流、共享並參與的生活空間。

而「MUJI RENOVATION空間改造企劃」為回應中美館訴求，打造約5坪的「安靜空間」位於中美館地下一樓，以居家氛圍作為設計核心，透過低矮家具配置、柔和光源與開放舒適的空間規劃，營造安心放鬆的環境。空間內選用MUJI無印良品90公分以下的櫥櫃、沙發及地毯等家具，透過較低矮的家具配置減少視覺干擾，並透過光窗設計與坎燈配置，搭配可調整明暗與色溫的照明設施，讓原本位於地下室的空間，也能保有明亮柔和的氛圍。

此外，中美館於「安靜空間」內亦備有兒童及成人降噪耳罩與紓壓玩具，希望讓不同年齡層的觀眾，都能在「安靜空間」中依照自身狀態選擇適合的停留方式，獲得更自在舒適的參觀體驗。

另一處位於地下二樓，總計60坪的「共融空間」，「MUJI RENOVATION空間改造企劃」以舒適性、彈性與包容性作為設計核心，整體以木質與白色、米色調為主，維持明亮開放的氛圍，透過減少固定式配置與運用可自由組合的家具單元，讓空間能隨著不同使用情境靈活調整，回應公共場域中多元族群與活動型態的需求。

在「共融空間」內，可見X型、圓形及三角形等幾何家具，延伸多樣使用方式—圓形家具如同家中的餐桌，營造自然聚集與交流的氛圍；三角形與X形家具則分散於空間各處，可靈活作為桌面、椅面或臨時置物平台，透過不同高度設計，滿足不同年齡層與停留情境；而木製家具構成的階梯型座席與吧檯空間，則可因應小型工作坊、講座或展示會等活動安排。

臺中市立美術館地下二樓的「共融空間」，可見X型、圓形及三角形等幾何家具，延伸多樣使用方式。圖／MUJI無印良品提供

臺中市立美術館地下二樓的「共融空間」，可見X型、圓形及三角形等幾何家具，延伸多樣使用方式。圖／MUJI無印良品提供