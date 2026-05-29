旅美音樂家齊聚國台交 陳美安攜新秀張凱閔共演

旅美音樂家陳美安將客席指揮國立台灣交響樂團，與鋼琴新秀張凱閔合作，帶來布拉姆斯「第一號鋼琴協奏曲」，這首樂曲情感深沉，鋼琴與樂團之間交響式的對話，讓樂迷分外期待。

國台交今天發布新聞稿表示，「NTSO陳美安，張凱閔與國台交」音樂會，由長年活躍於歐美樂壇的指揮陳美安領軍，她從2011年起擔任芝加哥小交響樂團音樂總監，帶領樂團榮獲「麥克阿瑟天才獎」等重要肯定；2021年起出任奧地利格拉茲交響樂團首席指揮，成為首位擔任該職的亞裔女性指揮。

陳美安2005年榮獲丹麥馬爾科Malko國際指揮大賽首獎，至今仍為該賽事自1965年創立以來，唯一獲此殊榮的女性指揮；今年她也將首次擔任匈牙利蕭提國際指揮大賽等評審。2026年7月起，陳美安將出任紐約曼哈頓音樂學院管弦樂總監暨指揮系主任，在國際音樂教育與藝術領域再創高峰。

張凱閔師承鋼琴大師鄧泰山，音樂表現兼具理性結構與情感張力，曾獲2024年英國「里茲國際鋼琴大賽」第四獎，並同時獲得皇家利物浦愛樂協會獎，為最年輕決賽選手之一。張凱閔表示，在準備里茲大賽時，大量彈奏布拉姆斯作品。今年他也與台灣環球音樂古典發行首張專輯，收錄多首布拉姆斯作品。

國台交團長歐陽慧剛表示，音樂會其他曲目還包括丹麥作曲家霍爾滕（Bo Holten）所寫的「華麗遊行」，這首樂曲是應丹麥馬爾科（Malko）國際指揮大賽特別委託，是2005年大賽指定曲，而陳美安正是該屆指揮大賽金牌得主。另一部作品則是挪威作曲家斯文森（Johan Svendsen）的「第二號交響曲」。

「NTSO陳美安，張凱閔與國台交」音樂會將於6月5日在衛武營國家藝術文化中心音樂廳、6月6日在台中市中山堂舉行。