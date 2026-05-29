出現吞嚥困難、說話不清 重症肌無力患者應及早就醫

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中央社／ 彰化29日電
59歲施姓男子罹患屬自體免疫疾病的重症肌無力，全身無力及吞嚥困難，還一度呼吸困難需插管。經彰化秀傳醫院使用C5補體抑制劑治療後，病況逐漸穩定，助男子順利出院，院方29日分享個案。彰化秀傳醫院提供／中央社
59歲施姓男子罹患屬自體免疫疾病的重症肌無力，全身無力及吞嚥困難，還一度呼吸困難需插管。經彰化秀傳醫院使用C5補體抑制劑治療後，病況逐漸穩定，助男子順利出院，院方29日分享個案。彰化秀傳醫院提供／中央社

59歲施男罹患屬於自體免疫疾病的重症肌無力，全身無力及吞嚥困難，還一度呼吸困難需插管，醫院使用C5補體抑制劑治療，減少免疫系統持續攻擊神經肌肉接合處，讓男子順利出院。

彰化秀傳醫院今天發布新聞稿，施男罹患重症肌無力多年，最近病情突然惡化，不但全身無力、眼皮下垂，甚至出現呼吸困難情形，一度需插管靠呼吸器維生，醫院後來使用C5補體抑制劑治療，施男也慢慢脫離險境。

彰化秀傳醫院神經內科醫師黃文謙表示，重症肌無力是一種自體免疫疾病，成因為免疫系統錯誤攻擊神經與肌肉之間傳導，導致肌肉無力，臨床上，患者常出現眼皮下垂、複視及吞嚥困難等症狀，嚴重時甚至會影響呼吸肌，造成生命危險。

醫院指出，部分重症肌無力患者罹病的成因與體內補體系統過度活化有關，因此有業者研發出「C5補體抑制劑」，可減少免疫系統持續攻擊神經肌肉接合處，施男接受新型長效型C5補體抑制劑後，病況逐漸穩定，成功脫離臥床，並開始接受復健訓練。

醫院表示，國際上多款生物製劑已成為難治型患者的治療標準，不過台灣健保目前則尚未給付任何重症肌無力治療生物製劑。

醫院提醒，民眾若出現持續眼皮下垂、容易疲倦、吞嚥困難、說話不清或呼吸不順等症狀，應盡早接受神經內科檢查。隨著精準醫療與新型標靶藥物進步，重症肌無力患者未來將有更多治療機會，幫助病人重新回到正常生活。

健保

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