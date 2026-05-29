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李遠視察南國美籌備處 盼盡速完成組織法制化

中央社／ 台北29日電
文化部長李遠（右）29日前往台南國家美術館籌備處視察，並與南國美籌備處主任莊佩樺（左）討論場館植栽養護情況。文化部提供／中央社
文化部長李遠（右）29日前往台南國家美術館籌備處視察，並與南國美籌備處主任莊佩樺（左）討論場館植栽養護情況。文化部提供／中央社

台南國家美術館籌備處去年3月成立，文化部長李遠今天前往視察並表示，期許南國美確實展現「國家級美術館」角色，並盡速完成正式組織法制化及掛牌。

南國美籌備處以原有台南市立美術館2館為基地，目前已完成各項移交工作。現任籌備處主任莊佩樺3月上任時指出，未來籌備處在文化部支持下，將積極推動行政法人設立相關事宜。

李遠今天透過新聞稿表示，他及南國美籌備處在籌備期間，仍持續與前輩藝術家與後代、在地藝術家與台南市政府等，針對近現代的定義與研究、典藏及捐贈制度、南國美與台南市美術館的合作及分工等交換意見。

南美館2館原本以當代美術為主，如今將成為以近現代美術為主的台南國家美術館，李遠說：「感覺好像什麼都完備了，但實際上卻仍然有許多的挑戰，以及更多的期待」。首要的挑戰，包含硬體須符合近現代文物的典藏及展示標準，以及目前僅有17個編制員額，須加速充實研究、展示與整體能量等議題。

對此，除典藏空間優化外，南國美籌備處也陸續調配各展間的展覽期程，啟動整體展示環境，包含溫控、光線、監控等升級作業。籌備處表示，捐贈與典藏方面，目前有約百件作品已入藏或待入藏，也持續進行「台灣近現代美術史研究資料庫建置」等工作。

李遠也特別要求深化研究、典藏與展覽、公共對話與國際交流等工作，尤其研究與典藏是作為台灣近現代美術館回應各界期待，也是進行公眾溝通及向世界展現台灣主體性最重要的基礎。

南國美籌備處指出，在研究與展覽部分，已規劃4大類型為架構，包含以台灣藝術史重大節點，呼應當代議題、跨域與跨世代的「議題性特展」；典藏及捐贈的「藝術家個展」；聚焦台灣近現代美術國際位置的「國際交流展」；藝術史延伸或青年策展孵育的「徵件或申請展」。

李遠 台南 美術館 藝術家

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