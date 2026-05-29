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台日觀光高峰論壇苗栗登場 推動低碳運具與減碳旅宿

聯合報／ 記者甘芝萁／台北即時報導
第17屆台日觀光高峰論壇今(115)年5月29日在苗栗登場。圖／觀光署提供
第17屆台日觀光高峰論壇今(115)年5月29日在苗栗登場。圖／觀光署提供

第17屆台日觀光高峰論壇今天在苗栗登場，總計超過180名台日雙方官方、民間觀光產業業者參加。交通部觀光署表示，未來台日觀光將持續推動順應新時代潮流的旅遊商品，並強調低碳、環保的慢旅概念，倡導旅客以更深度、低衝擊的方式深度體驗在地文化與自然景觀。

觀光署表示，「台日觀光高峰論壇」是由交通部觀光署、財團法人台灣觀光協會、日本觀光振興協會及日本旅行業協會共同每年由台日輪流主辦，並獲雙方主要Inbound／Outbound旅行業者全力支持，該論壇主在建立台、日雙方觀光交流體制，作為溝通平台，就雙方觀光相關議題共同協商。

本次會議日方計有國土交通省觀光廳、日本台灣交流協會、日本觀光局、日本觀光振興協會、日本旅行業協會、航空公司、鐵道業者等，以及來自宮崎縣、福井縣、三重縣、鳥取縣、愛媛縣、高知縣等地方縣市觀光單位；台方則有苗栗縣、基隆市、台北市、新北市、桃園市、台中市、南投縣、台南市、高雄市等縣市觀光單位、各觀光公協會代表及各產業界代表、台灣日本關係協會、台灣觀光研訓院等單位參加。

今年高峰論壇主題為「慢旅．深遊．共好：打造台日觀光新未來」，雙方基於去年在鳥取縣舉辦時發表之永續發展宣言，持續推動順應新時代潮流的旅遊商品，並強調低碳、環保的慢旅概念，倡導旅客以更深度、低衝擊的方式深度體驗在地文化與自然景觀。透過低碳運具、減碳旅宿的綠色旅遊模式並發掘在地的獨特性，將地方資源轉化為吸引旅客的獨特價值，透過觀光帶動在地經濟產值；同時積極探討主題送客的升級轉型，強化台日雙向送客與多元主題行程推動，致力提升重遊率。

交通部觀光署署長陳玉秀表示，在賴總統觀光立國政策下，觀光署將投入超過新台幣550億，實現2030年觀光兆元產值目標，未來台灣觀光將持續秉持質量並重目標，台日合作共同「做大市場、做優環境」，全力打造台日觀光新未來。

公益社團法人日本觀光振興協會菰田正信會長則在開場致詞提到，日本雖然目前是台灣最大入境旅客來源，但雙邊交流有仍有努力空間，為平衡雙向旅客量，協會已正式向日本觀光廳正式提出修正日本觀光戰略，加強致力恢復日本旅客出境的能量。

日本觀光廳田端浩也說，為致力台日本雙向交流，觀光廳已經將台灣設為主要推動出境旅遊目的地之一，透過不同管道鼓勵日本旅客到訪台灣。

苗栗 觀光 苗栗縣 日本 交通部

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