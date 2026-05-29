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終於要降溫…薔蜜颱風接近「雨掃北台灣」 周末鋒面遠離水氣減少

中央社／ 台北29日電
明天起鋒面遠離，水氣減少，花東明後天白天仍有局部短暫雨，午後中南部有雷陣雨，中南部山區要留意局部大雨。本報資料照片
明天起鋒面遠離，水氣減少，花東明後天白天仍有局部短暫雨，午後中南部有雷陣雨，中南部山區要留意局部大雨。本報資料照片

中央氣象署表示，週末鋒面遠離水氣減少，中南部午後仍要留意雷陣雨，6月1日起受到颱風外圍環流影響，迎風面有短暫雨，溫度方面明天起到6月2日環境為偏北風，高溫落在攝氏28度到33度左右。

中央氣象署預報員王品翔今天向媒體表示，明天起鋒面遠離，水氣減少，花東明後天白天仍有局部短暫雨，午後中南部有雷陣雨，中南部山區要留意局部大雨。

王品翔指出，6月1日到6月2日，受到颱風薔蜜接近台灣，受到薔蜜的外圍環流影響，北部、東北部有短暫陣雨，山區則留意午後熱對流造成的雷陣雨，6月3日到5日是多雲到晴的天氣型態，但4日水氣增加，南部地區有局部短暫陣雨。

王品翔說，5日受到低壓帶影響，水氣較多，南部有局部短暫陣雨。

溫度方面，王品翔指出，明天到6月2日環境上偏北風，整體不像過去幾天這麼熱，中南部內陸地區高溫落在攝氏33度以上，其他地區28到32度，6月3日到6月5日回溫，高溫落在30度到33度，局部地區有機會達到35度以上。

另外，王品翔指出，颱風薔蜜預計將朝西北轉北北西前進，預估6月1日到2日離台灣較近，之後就會北轉往日本方向前進。

高溫 颱風 鋒面 氣象署

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