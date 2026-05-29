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防堵伊波拉入侵！疾管署6月2日起將限制2國入境 台灣4身分例外

聯合報／ 記者翁唯真／台北即時報導
疾管署今宣布，經評估剛果民主共和國與烏干達兩國的伊波拉疫情持續升溫，我國除已強化邊境跨機關聯防，提升港埠監測及攔檢機制，暫停核發剛果民主共和國及烏干達居民簽證。本報資料照片
疾管署今宣布，經評估剛果民主共和國與烏干達兩國的伊波拉疫情持續升溫，我國除已強化邊境跨機關聯防，提升港埠監測及攔檢機制，暫停核發剛果民主共和國及烏干達居民簽證。本報資料照片

非洲剛果民主共和國（DRC）及烏干達伊波拉疫情嚴峻，衛福部疾管署前天才提升旅遊疫情警戒，要求返國民眾需要21天健康自主管理，不過疾管署今再宣布，經評估DRC與烏干達兩國伊波拉疫情恐持續升溫，我國除已強化邊境跨機關聯防，提升港埠監測及攔檢機制，暫停核發剛果民主共和國及烏干達居民簽證。

疾管署表示，依WHO截至今年5月27日公布資料，DRC及烏干達疫情持續擴大，疫情主要分布於DRC伊圖里、北基伍省、南基伍省。DRC累計報告906例病例，其中223例死亡、125例確診其中17例死亡；烏干達迄今累積報告7例確診，其中一例死亡。

經疾管署評估，DRC與烏干達兩國伊波拉疫情恐持續升溫，我國除已強化邊境跨機關聯防，提升港埠監測及攔檢機制；同時，為進一步降低境外移入風險並參考美國、加拿大等國作法，經與外交部及領事事務局、內政部移民署及交通部民用航空局等部會共同研商，將實施新的邊境防疫管制措施。

疾管署說，自今年6月2日零時起，暫停核發剛果民主共和國及烏干達居民簽證；已核發簽證者，於此期間暫緩入境，暫行措施為期90天；唯獨以下4類對象得排除，已取得我國入學許可學位生、外交公務、國人之非本國籍配偶及其未成年子女、緊急或人道專案協處如奔喪、探視重病親屬

此次是自2022年新冠疫情解封後首度入境管制，疾管署說明，前述管制措施將依最新國際疫情及我國邊境防疫風險，適時滾動調整，並重申剛果民主共和國DRC與烏干達兩國旅遊疫情建議等級為第三級「警告(Warning)」，籲請民眾避免至當地所有非必要旅遊。

疾管署再次提醒，為加強邊境檢疫，除透過機場多媒體電子看板、跑馬燈、展示立牌等管道加強宣導外，已自5月27日起，於所有國際航班抵臺前進行機上廣播，籲請過去21天內有剛果民主共和國及烏干達旅遊史之旅客，抵台時務必主動前往檢疫站報到，由檢疫人員進行TOCC及健康評估，並請配合以下檢疫措施：

一、經評估有疑似伊波拉病毒感染症狀（發燒、頭痛、肌肉痛、噁心、嘔吐、腹痛、腹瀉或出血等）旅客，將即刻由救護車後送合約醫院診察，並同步銜接地方衛生單位防治工作。

二、對於無症狀旅客開立「【具伊波拉流行疫區旅遊史】入境旅客自主健康管理敬告單」，入境後請配合自主健康管理21天，並應保持電話暢通以利衛生單位追蹤，每日早晚請各量測體溫一次，並至「民眾主動E回報系統」回報健康狀況。如出現上述症狀，請立即撥打防疫專線1922由衛生局協助就醫，如不配合上述措施者，將依傳染病防治法予以裁罰。

伊波拉 疾管署 烏干達

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