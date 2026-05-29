快訊

股市沒天天過年！陳重銘示警高檔「三不要」原則：空手別急著搶、現在有點貴

環管署長顏旭明涉貪！檢16天火速偵結 公費宴請親友、公務車當私車

貝佐斯藍源火箭爆炸！化成一團火球畫面曝光 重挫亞馬遜衛星發射

聽新聞
0:00 / 0:00

民團曝逾7成新住民主掌家中財務 近3成曾因不熟流程不敢至銀行辦事

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
南洋台灣姊妹會理事長洪滿枝指出，約29%受訪者曾因不知流程、擔心被問很多問題，選擇延後或不敢至銀行、郵局辦事。圖／南洋姐妹會提供
南洋台灣姊妹會理事長洪滿枝指出，約29%受訪者曾因不知流程、擔心被問很多問題，選擇延後或不敢至銀行、郵局辦事。圖／南洋姐妹會提供

內政部移民署統計，截至今年3月，我國外籍配偶人數近62萬人。南洋台灣姐妹會今天公布與台北富邦銀行合作進行的「新住民金融服務使用驚見與需求調查分析報告」，發現約7成新住民為家中金錢事務負責人，逾2.9成新住民因不清楚流程不敢至銀行辦事，4成新住民因同一項手續來回多次補件，逾2成新住民對使用數位金融服務感到不安，主要擔心轉錯帳號、個資外洩及遭遇詐騙。

南洋姐妹會邀集11位新住民及新二代進行焦點座談，了解金融服務使用經驗與面臨主要困難，後續進行問卷調查並回收490份有效問卷。南洋台灣姊妹會理事長洪滿枝指出，約29%受訪者曾因不知流程、擔心被問很多問題，選擇延後或不敢至銀行、郵局辦事，顯示「金融友善」不只是語言翻譯和行政便利，而是移民家庭能否平等參與社會、安心生活與自主安排的重要基礎。

調查結果顯示，逾7成新住民為家庭金錢事務主要負責人，對金融服務需求高，但辦理金融業務時，卻面臨操作焦慮、數位風險、流程不清三大門檻，23％新住民看不懂中文說明、21％在文件準備上遇到困難、40%曾為單一手續往反多次補件。數位金融日益普及，但逾2成受訪者對稍作數位金融APP感到不安，主要擔憂包括輸入錯誤轉錯帳號占49%，個人資料外洩占44%與遭受詐騙占44%。

一位新二代分享，其母親不熟悉中文文字，僅能硬背ATM操作順序，一段時間遺忘後，她必須再陪母親實際至ATM操作一次確認流程，卻被誤認為詐騙集團「車手」，銀行警衛反覆確認二人關係；另一位新二代說，母親金融手續多需分數次才能完成，第一次臨櫃詢問、第二次確認政見是否帶齊、第三次才能辦成。

政大社工所教授夏曉鵑指出，金融不平等不只發生在被金融機構拒絕的那一刻，也深刻地發生在每一次被懷疑、被要求證明、以及因看不懂而不敢操作的日常過程中。特別是當第一代婚姻移民開始進入中老年，新住民金融平權就不再只是開戶、轉帳與防詐的便利問題，而是攸關她們能不能在台灣安心變老的老後安全問題，應設法讓新住民「看得懂、敢操作、被信任、且知道如何求助」。

新住民 內政部 台北富邦銀行 移民署

延伸閱讀

新住民金融需求調查 逾四成憂心被詐騙

想逃離的家 新住民媽媽家暴求生路

重大犯罪重刑化 聲浪大了

爸爸拿女兒帳戶當沖、擅自賣0050、0056！網勸鎖帳戶避免信用破產

相關新聞

下班記得帶傘！7縣市發布豪大雨特報 一路下到晚上

午後對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，氣象署表示，今(29)日高雄市山區有局部大雨或豪雨，屏東地區及南投、雲林、嘉義、花蓮、臺東山區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風，山區請慎防坍方、落石及溪水暴漲，低窪地區請慎防積水。

台南玉井40.2度極端高溫！ 1圖看南台灣大範圍紫爆

天氣高溫炎熱，根據中央氣象署觀測資料，台南市玉井測站中午12時59分40.2度高溫，其次是台南市北寮測站39.5度、屏東縣竹田國中測站39.4度、屏東縣三地門測站39.2度。

薔蜜颱風將大迴轉朝日本前進 鄭明典：預報路徑少見的高一致性

今年第6號颱風薔蜜目前仍是輕度颱風，中心位置在鵝鑾鼻東南東方1500公里左右海面上，以每小時21公里速度，向西北西轉西北進行，中央氣象署提醒在菲律賓東方海面航行及作業船隻應特別注意，並隨時收聽此颱風的最新動態。

民團曝逾7成新住民主掌家中財務 近3成曾因不熟流程不敢至銀行辦事

據內政部移民署統計，截至今年3月，我國外籍配偶人數近62萬人。南洋台灣姐妹會今天公布與台北富邦銀行合作進行的「新住民金融服務使用驚見與需求調查分析報告」，發現約7成新住民為家中金錢事務負責人，逾2.9成新住民因不清楚流程不敢至銀行辦事，4成新住民因同一項手續來回多次補件，逾2成新住民對使用數位金融服務感到不安，主要擔心轉錯帳號、個資外洩及遭遇詐騙。

脾氣變差、常暴怒恐非正常老化現象 醫揭失智症「常見警訊」

失智症歷程粗分可分為三階段，初期除了會出現認知錯亂，個性與情緒控管能力也會出現改變，甚至會出現攻擊他人的行為；台北榮總神經內科特約主治醫師王培寧表示，如果家人開始出現情緒障礙，又或是有攻擊他人的行為，就得懷疑是失智前期，失智導致情緒障礙，主因是大腦退化的部位，鄰近大腦掌管情緒中心，籲家人應提高警覺。

高雄奪綠色機場評比「白金獎」 讚譽區域機場榜樣

國際機場協會（ACI）公布最新綠色機場評比，高雄機場奪下綠色機場評比的最高榮譽「白金獎」！更首度通過機場碳認證（ACA）等級四，ACI盛讚為「區域機場榜樣」。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。