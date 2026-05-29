民團曝逾7成新住民主掌家中財務 近3成曾因不熟流程不敢至銀行辦事

據內政部移民署統計，截至今年3月，我國外籍配偶人數近62萬人。南洋台灣姐妹會今天公布與台北富邦銀行合作進行的「新住民金融服務使用驚見與需求調查分析報告」，發現約7成新住民為家中金錢事務負責人，逾2.9成新住民因不清楚流程不敢至銀行辦事，4成新住民因同一項手續來回多次補件，逾2成新住民對使用數位金融服務感到不安，主要擔心轉錯帳號、個資外洩及遭遇詐騙。

南洋姐妹會邀集11位新住民及新二代進行焦點座談，了解金融服務使用經驗與面臨主要困難，後續進行問卷調查並回收490份有效問卷。南洋台灣姊妹會理事長洪滿枝指出，約29%受訪者曾因不知流程、擔心被問很多問題，選擇延後或不敢至銀行、郵局辦事，顯示「金融友善」不只是語言翻譯和行政便利，而是移民家庭能否平等參與社會、安心生活與自主安排的重要基礎。

調查結果顯示，逾7成新住民為家庭金錢事務主要負責人，對金融服務需求高，但辦理金融業務時，卻面臨操作焦慮、數位風險、流程不清三大門檻，23％新住民看不懂中文說明、21％在文件準備上遇到困難、40%曾為單一手續往反多次補件。數位金融日益普及，但逾2成受訪者對稍作數位金融APP感到不安，主要擔憂包括輸入錯誤轉錯帳號占49%，個人資料外洩占44%與遭受詐騙占44%。

一位新二代分享，其母親不熟悉中文文字，僅能硬背ATM操作順序，一段時間遺忘後，她必須再陪母親實際至ATM操作一次確認流程，卻被誤認為詐騙集團「車手」，銀行警衛反覆確認二人關係；另一位新二代說，母親金融手續多需分數次才能完成，第一次臨櫃詢問、第二次確認政見是否帶齊、第三次才能辦成。

政大社工所教授夏曉鵑指出，金融不平等不只發生在被金融機構拒絕的那一刻，也深刻地發生在每一次被懷疑、被要求證明、以及因看不懂而不敢操作的日常過程中。特別是當第一代婚姻移民開始進入中老年，新住民金融平權就不再只是開戶、轉帳與防詐的便利問題，而是攸關她們能不能在台灣安心變老的老後安全問題，應設法讓新住民「看得懂、敢操作、被信任、且知道如何求助」。