高雄奪綠色機場評比「白金獎」 讚譽區域機場榜樣

國際機場協會（ACI）公布最新綠色機場評比，高雄機場奪下綠色機場評比的最高榮譽「白金獎」！更首度通過機場碳認證（ACA）等級四，ACI盛讚為「區域機場榜樣」。

ACI舉辦的綠色機場評比，範圍涵蓋亞太及中東地區44個國家、超過600座機場。高雄機場本次榮獲最高榮譽白金獎的關鍵，在於「氣候變遷調適」主題（500萬至1,500萬旅客運量分組）中的卓越表現。

民航局高雄國際航空站主任王郁珍表示，高雄機場執行「以科學為基礎的氣候調適，打造防災韌性機場」專案，面對颱風與豪雨等複合型氣候風險，依循TCFD架構與IPCC科學資料，投入約新台幣24.3億元優化排水與滯洪系統、強化航廈防水及空橋設備耐風能力。2024年強颱「山陀兒」直撲高雄時，機場成功維持航廈與跑道零淹水、關鍵設施零損毀及人員零傷亡，並迅速恢復營運，向國際驗證了調適策略的有效性。

在碳認證（ACA）等級四的部分，王郁珍強調，全球獲得等級四機場64座，亞太及中東地區28座，取得認證代表高雄機場已建立符合國際標準的長期減碳目標與管理機制。

王郁珍本月中率團出席ACI亞太及中東區域會員大會暨年會（RACE 2026），並代表接受ACA等級四授證及領取綠色機場評比白金獎。ACI亞太及中東區域總監Stefano Baronci授證時也讚許：「高雄機場已成為有效碳管理的領導者之一，充分展現建構永續未來的堅定承諾，與全球航空產業2050淨零排放願景高度一致。」

王郁珍說，高雄機場全面強化範疇三排放盤查並擘劃具體淨零轉型藍圖，攜手38家駐站單位推動「共同減碳計畫」，透過提升能源效率、推動車輛低碳化及優化設備等方式降低營運碳排；此外，配合政府政策推動永續航空燃油（SAF）試行，並完成 16 座空橋汰換及橋氣橋電全面建置，使用次數較前一年提升 3.72 倍，有效降低航機地面碳排放。

因為持續推動淨零轉型與氣候調適，王郁珍指出，高雄站現行的人力配置遠低於其他國際機場，能同時獲得 ACA 等級四認證與綠色機場評比白金獎的最高榮譽，更顯得這項成果得來不易。未來高雄機場將持續深化減碳行動與氣候風險管理，爭取更多資源挹注並透過跨部門合作推動永續發展。