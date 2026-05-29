快訊

股市沒天天過年！陳重銘示警高檔「三不要」原則：空手別急著搶、現在有點貴

環管署長顏旭明涉貪！檢16天火速偵結 公費宴請親友、公務車當私車

貝佐斯藍源火箭爆炸！化成一團火球畫面曝光 重挫亞馬遜衛星發射

聽新聞
0:00 / 0:00

高雄奪綠色機場評比「白金獎」 讚譽區域機場榜樣

聯合報／ 記者甘芝萁／台北即時報導
高雄機場奪綠色機場白金獎。圖／民航局提供
高雄機場奪綠色機場白金獎。圖／民航局提供

國際機場協會（ACI）公布最新綠色機場評比，高雄機場奪下綠色機場評比的最高榮譽「白金獎」！更首度通過機場碳認證（ACA）等級四，ACI盛讚為「區域機場榜樣」。

ACI舉辦的綠色機場評比，範圍涵蓋亞太及中東地區44個國家、超過600座機場。高雄機場本次榮獲最高榮譽白金獎的關鍵，在於「氣候變遷調適」主題（500萬至1,500萬旅客運量分組）中的卓越表現。

民航局高雄國際航空站主任王郁珍表示，高雄機場執行「以科學為基礎的氣候調適，打造防災韌性機場」專案，面對颱風與豪雨等複合型氣候風險，依循TCFD架構與IPCC科學資料，投入約新台幣24.3億元優化排水與滯洪系統、強化航廈防水及空橋設備耐風能力。2024年強颱「山陀兒」直撲高雄時，機場成功維持航廈與跑道零淹水、關鍵設施零損毀及人員零傷亡，並迅速恢復營運，向國際驗證了調適策略的有效性。

在碳認證（ACA）等級四的部分，王郁珍強調，全球獲得等級四機場64座，亞太及中東地區28座，取得認證代表高雄機場已建立符合國際標準的長期減碳目標與管理機制。

王郁珍本月中率團出席ACI亞太及中東區域會員大會暨年會（RACE 2026），並代表接受ACA等級四授證及領取綠色機場評比白金獎。ACI亞太及中東區域總監Stefano Baronci授證時也讚許：「高雄機場已成為有效碳管理的領導者之一，充分展現建構永續未來的堅定承諾，與全球航空產業2050淨零排放願景高度一致。」

王郁珍說，高雄機場全面強化範疇三排放盤查並擘劃具體淨零轉型藍圖，攜手38家駐站單位推動「共同減碳計畫」，透過提升能源效率、推動車輛低碳化及優化設備等方式降低營運碳排；此外，配合政府政策推動永續航空燃油（SAF）試行，並完成 16 座空橋汰換及橋氣橋電全面建置，使用次數較前一年提升 3.72 倍，有效降低航機地面碳排放。

因為持續推動淨零轉型與氣候調適，王郁珍指出，高雄站現行的人力配置遠低於其他國際機場，能同時獲得 ACA 等級四認證與綠色機場評比白金獎的最高榮譽，更顯得這項成果得來不易。未來高雄機場將持續深化減碳行動與氣候風險管理，爭取更多資源挹注並透過跨部門合作推動永續發展。

高雄機場奪綠色機場白金獎。圖／民航局提供
高雄機場奪綠色機場白金獎。圖／民航局提供

高雄 民航局 機場

延伸閱讀

下飛機就能領錢了！綠島、蘭嶼機場ATM啟用 旅客：這個有感

「2026年台灣零售永續獎」統一超商一舉榮獲七大獎項

正隆股東會／今年審慎樂觀 越南紙器總產能將突破10億平方米

Global Mall 勇奪零售永續三項大獎 共創低碳生活圈

相關新聞

下班記得帶傘！7縣市發布豪大雨特報 一路下到晚上

午後對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，氣象署表示，今(29)日高雄市山區有局部大雨或豪雨，屏東地區及南投、雲林、嘉義、花蓮、臺東山區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風，山區請慎防坍方、落石及溪水暴漲，低窪地區請慎防積水。

台南玉井40.2度極端高溫！ 1圖看南台灣大範圍紫爆

天氣高溫炎熱，根據中央氣象署觀測資料，台南市玉井測站中午12時59分40.2度高溫，其次是台南市北寮測站39.5度、屏東縣竹田國中測站39.4度、屏東縣三地門測站39.2度。

薔蜜颱風將大迴轉朝日本前進 鄭明典：預報路徑少見的高一致性

今年第6號颱風薔蜜目前仍是輕度颱風，中心位置在鵝鑾鼻東南東方1500公里左右海面上，以每小時21公里速度，向西北西轉西北進行，中央氣象署提醒在菲律賓東方海面航行及作業船隻應特別注意，並隨時收聽此颱風的最新動態。

民團曝逾7成新住民主掌家中財務 近3成曾因不熟流程不敢至銀行辦事

據內政部移民署統計，截至今年3月，我國外籍配偶人數近62萬人。南洋台灣姐妹會今天公布與台北富邦銀行合作進行的「新住民金融服務使用驚見與需求調查分析報告」，發現約7成新住民為家中金錢事務負責人，逾2.9成新住民因不清楚流程不敢至銀行辦事，4成新住民因同一項手續來回多次補件，逾2成新住民對使用數位金融服務感到不安，主要擔心轉錯帳號、個資外洩及遭遇詐騙。

脾氣變差、常暴怒恐非正常老化現象 醫揭失智症「常見警訊」

失智症歷程粗分可分為三階段，初期除了會出現認知錯亂，個性與情緒控管能力也會出現改變，甚至會出現攻擊他人的行為；台北榮總神經內科特約主治醫師王培寧表示，如果家人開始出現情緒障礙，又或是有攻擊他人的行為，就得懷疑是失智前期，失智導致情緒障礙，主因是大腦退化的部位，鄰近大腦掌管情緒中心，籲家人應提高警覺。

高雄奪綠色機場評比「白金獎」 讚譽區域機場榜樣

國際機場協會（ACI）公布最新綠色機場評比，高雄機場奪下綠色機場評比的最高榮譽「白金獎」！更首度通過機場碳認證（ACA）等級四，ACI盛讚為「區域機場榜樣」。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。