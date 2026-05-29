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「痛不是忍一下就好」五十肩夜未眠、關節炎行路難 醫籲及早治療

中央社／ 台中29日電
五十肩示意圖／ingimage
五十肩示意圖／ingimage

台中王姓男子受五十肩困擾，睡眠翻身痛醒，另名張姓婦人則受退化性膝關節炎所苦、行走困難，兩人經治療後緩解；醫師提醒，慢性疼痛常牽涉多種原因，應及早就醫，避免病情加重。

亞洲大學附屬醫院今天發布新聞稿表示，65歲王男近3個月受到嚴重五十肩困擾，右肩像被「冰封」般，抬手穿衣、梳頭、洗臉都成了挑戰；夜晚還常因翻身壓到肩膀而痛醒，連帶影響睡眠與情緒。

王姓患者就醫後，醫療團隊透過超音波確認發炎位置，經過數次療程後，患者疼痛明顯減輕，手臂活動角度增加。

另外，72歲張婦長期受退化性膝關節炎所苦，雙腿無力、上下樓梯困難，還合併肌少症問題，曾因腳軟跌倒，她擔心置換人工關節對身體負擔大；醫療團隊採取非侵入性保守治療，先以雷射舒緩深層發炎，再搭配單核細胞增生療法，使膝蓋疼痛減輕。

亞大醫院神經醫學中心副院長林志隆指出，疼痛不是「忍一下就好」，而是身體發出警訊，許多患者長期依賴止痛藥，或因害怕手術而遲不就醫，反而讓發炎、肌力下降或關節退化持續惡化。

林志隆表示，院方成立疼痛暨再生醫學中心，希望透過跨專科團隊，先找出疼痛來源，再依患者狀況安排個人化治療，讓民眾有機會以更安全、舒適方式擺脫頑痛。

林志隆提醒，慢性疼痛常牽涉關節、肌肉、神經與生活習慣，若疼痛持續超過數週、影響睡眠或日常活動，應及早就醫評估，由醫師判定須採用保守或積極治療，避免病情加重。

醫生 膝關節

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