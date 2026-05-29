高雄機場奪ACI綠色機場白金獎 首度取得ACA等級四認證

高雄國際機場獲國際機場協會（ACI）最新公布綠色機場評比最高榮譽「白金獎」，並首度通過機場碳認證（ACA）等級四，成為台灣推動機場淨零轉型與氣候韌性的重要里程碑。

ACI綠色機場評比涵蓋亞太及中東地區44個國家、超過600座機場。高雄機場此次在「氣候變遷調適」主題、500萬至1,500萬旅客運量分組中，以防災韌性與低碳轉型成果脫穎而出，奪下最高榮譽白金獎。

民航局高雄國際航空站主任王郁珍表示，高雄機場推動「以科學為基礎的氣候調適，打造防災韌性機場」專案，面對颱風與豪雨等複合型氣候風險，依循TCFD架構及IPCC科學資料，投入約24.3億元，優化排水與滯洪系統、強化航廈防水及空橋設備耐風能力。

她指出，2024年強颱「山陀兒」侵襲高雄期間，高雄機場仍維持航廈與跑道零淹水、關鍵設施零損毀及人員零傷亡，並迅速恢復營運，驗證相關調適策略具備實際成效。

在機場碳認證（ACA）方面，王郁珍表示，目前全球取得ACA等級四認證的機場共有64座，其中亞太及中東地區28座。高雄機場取得等級四認證，代表已建立符合國際標準的長期減碳目標與管理機制。

王郁珍本月中率團出席ACI亞太及中東區域會員大會暨年會（RACE 2026），並代表高雄機場接受ACA等級四授證及綠色機場白金獎。ACI亞太及中東區域總監Stefano Baronci表示，高雄機場已成為有效碳管理的領導者之一，展現建構永續未來的承諾，與全球航空業2050淨零排放目標高度一致。

高雄機場近年也全面強化範疇三排放盤查，並攜手38家駐站單位推動共同減碳計畫，透過提升能源效率、推動車輛低碳化及設備優化等措施，降低整體營運碳排。

此外，高雄機場配合政府推動永續航空燃油（SAF）試行，並完成16座空橋汰換及橋氣橋電全面建置，使用次數較前一年增加3.72倍，有效降低航機地面碳排放。

王郁珍指出，在現有人力配置低於其他國際機場情況下，高雄機場仍同步取得ACA等級四認證與綠色機場白金獎，更顯成果得來不易。未來將持續深化減碳行動與氣候風險管理，並透過跨部門合作，強化營運韌性與永續發展。