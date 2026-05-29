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民團質疑拖40個月未禁加味菸 國健署：評估意見中

中央社／ 台北29日電

民團質疑菸防法新制上路40個月，衛福部至今還沒公告禁止加味菸品，行政怠惰。國健署回應，已於2023年及2024年兩度辦理預告，累計蒐集逾1.3萬則意見，均納入檢視與整體評估。

國教行動聯盟、台灣共善促進協會、全國家長會長聯盟、台灣全國媽媽護家護兒聯盟、董氏基金會、台灣醫界菸害防制聯盟今天共同召開記者會，向政府喊話「立即公告禁止加味菸品、不要犧牲青少年」。

反菸團體指出，2023年1月12日立法院三讀通過菸害防制法修正案，其中第10條立法意旨明確說明加味菸應予禁止，且在修法過程朝野黨團協商達成「禁止菸草口味以外之加味菸品」決議。

國教行動聯盟理事長王瀚陽表示，世界衛生組織（WHO）已經連續3年呼籲禁止「加味菸」，甚至推出「別讓加味菸品騙了」宣導短片，但台灣禁止加味菸政策還掛零情況下，就讓「加味加熱菸上市販售」，菸草產業更是趁機在網路上加強以口味行銷各式新興菸品。

反菸團體點名衛生福利部國民健康署，2023年3月第一次預告僅禁止「花香、果香、巧克力及薄荷」4種口味，被質疑後表示將再議，拖延16個月後，於2024年8月8日再次預告竟將禁「口味添加物」變成「27種成分」，儘管看似禁止27種添加物，但菸商仍可從其餘1000種以上添加物提煉出相同口味，批評破口越補越大，且一拖至今40個月尚未依法公告。

反菸團體要求政府應立即做到依法公告「除菸草原味外，禁止所有加味菸品」、加味加熱菸下架；建立「衛生福利部新興菸品查緝平台」，確實監控新興菸品的魅惑行銷；推動無菸品世代。

國健署回應，正參酌國際經驗及蒐集國內意見，持續規劃加味菸管理，因為添加風味後的菸品容易誘導兒童及青少年族群接觸與成癮，WHO近年亦持續提醒各國重視相關健康風險。另參考美國、加拿大及歐盟等管制經驗，已於2023年3月及2024年8月兩度辦理預告，累計蒐集逾1.3萬則意見，均已納入檢視與整體評估。

國健署說，為因應市場監測與建立檢驗機制以作為執法依據，除積極建置檢測方法及檢驗量能外，亦持續蒐集各國檢測經驗，以期跟進國際作法，並同步規劃相關配套措施與執行機制，以利未來管理及執法有所依循。

衛福部 國健署 立法院

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