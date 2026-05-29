遊覽車停車場難尋 交通部擬放寬設置比例…最快9月上路

近年遊覽車業經營壓力大，加上土地取得困難，交通部預告修正《汽車運輸業審核細則》，擬放寬遊覽車客運業停車位設置規定，將原本須依「車輛數8分之1」設置停車位，調整為「車輛數10分之1」，以降低業者設置停車場負擔，預估最快今年9月上路。

交通部表示，此次修法主要考量遊覽車產業實際營運型態及目前土地使用現況。由於遊覽車常配合旅遊行程在外地執勤，甚至有夜間停放外地的需求，因此每日返回自有停車場停放的比例並不高。

此外，近年土地取得成本攀升，符合規範的大型停車場用地愈來愈難尋，加上遊覽車所需停車空間較大，業者在停車場設置上面臨不小壓力。

因此，為兼顧產業營運需求、提升調度彈性，同時有效運用土地資源，修正草案將停車位設置比例由現行8分之1下修為10分之1，盼能適度減輕業者負擔，協助產業穩定發展。本草案將預告60天，後續仍須完成法規審查等程序，預估新制最快於9月正式上路。