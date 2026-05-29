台南玉井40.2度極端高溫！ 1圖看南台灣大範圍紫爆

監察院日前調查指出，部分科技企業以「校園代表」模式招募在學的身心障礙生，並列入身障定額進用名額，只用形式上符合法定要求，卻未提供真正的就業機會。 對此，臺灣障礙青年協會（臺障青）今召開記者會，喊出「企業進用便宜行事，障青就業流於形式」，呼籲勞動部建議定額進用制度遭濫用的問題，並將「不提供合理調整」視為法律上的歧視行為，有明確罰則。

2026-05-29 11:39