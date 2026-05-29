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台南玉井40.2度極端高溫！ 1圖看南台灣大範圍紫爆

聯合報／ 記者甘芝萁／台北即時報導
溫度分布圖。圖／取自中央氣象署網站
溫度分布圖。圖／取自中央氣象署網站

天氣高溫炎熱，根據中央氣象署觀測資料，台南市玉井測站中午12時59分40.2度高溫，其次是台南市北寮測站39.5度、屏東縣竹田國中測站39.4度、屏東縣三地門測站39.2度。

中央氣象署發布高溫燈號，今天台南市、屏東縣地區為紅色燈號，有連續出現38度極端高溫的機率。高雄市為橙色燈號，有38度極端高溫出現的機率；雲林縣、嘉義縣、花蓮縣、台東縣為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率。南投縣為黃色燈號。

高溫 屏東縣 南投縣

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