聽新聞
0:00 / 0:00
台南玉井40.2度極端高溫！ 1圖看南台灣大範圍紫爆
天氣高溫炎熱，根據中央氣象署觀測資料，台南市玉井測站中午12時59分40.2度高溫，其次是台南市北寮測站39.5度、屏東縣竹田國中測站39.4度、屏東縣三地門測站39.2度。
中央氣象署發布高溫燈號，今天台南市、屏東縣地區為紅色燈號，有連續出現38度極端高溫的機率。高雄市為橙色燈號，有38度極端高溫出現的機率；雲林縣、嘉義縣、花蓮縣、台東縣為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率。南投縣為黃色燈號。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。