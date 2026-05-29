想靠跑步變健康？專家教你避開膝蓋、腳踝受傷地雷

跑步不只是「動動腿」，更是全面提升身心健康的全身性運動，專家提醒，規律跑步除了能促進血液循環、降低心血管疾病與高血壓風險，也有助於燃燒熱量、控制體重、提升心肺耐力與睡眠品質，甚至能釋放壓力、改善焦慮與憂鬱情緒。不過，跑步若缺乏正確觀念與肌力基礎，也可能增加運動傷害風險，尤其新手更應循序漸進。

許多人以為跑步只是腿部運動，但其實跑步是一項高度協調的全身性活動，聯新國際醫院物理治療師黃郁雯表示，下半身的臀大肌、股四頭肌、腿後肌群及小腿肌肉，是主要的推進與吸震來源；核心肌群則負責穩定軀幹、維持骨盆與脊椎排列，避免膝關節與踝關節承受過多壓力。

黃郁雯說，跑步時的擺臂動作也會帶動肩膀與上肢肌群協同運作，幫助維持平衡與步態效率，若新手忽略核心與上肢肌力訓練，長時間跑步後容易因姿勢跑掉，導致膝蓋、腳踝或下背疼痛。

黃郁雯表示，新手跑步最重要的並非速度或距離，而是建立穩定運動習慣，建議可從每周跑步3次、每次20至30分鐘開始，以「跑一休一」或「跑二休一」方式安排訓練與休息，讓身體逐步適應負荷；在訓練安排上，也應遵循循序漸進原則，每周增加的跑步距離或時間不要超過前一周的10％。若運動過程中出現明顯疼痛、呼吸不順、疲勞過度等狀況，應立即減量或休息，避免演變成慢性運動傷害。

黃郁雯指出，跑者最常低估的風險之一，就是忽略肌力與穩定度的重要性，跑步雖然看似簡單，但若核心與臀部肌群無法有效出力，膝蓋與小腿就必須承受更多壓力，長期下來容易引發膝關節疼痛、足底筋膜炎或阿基里斯腱不適等過度使用傷害。

除了肌力，跑鞋選擇也與受傷風險密切相關，黃郁雯說，選鞋前應先了解自身足型，像是低足弓或扁平足容易有過度內旋問題，高足弓則可能偏向外旋，不同足型適合不同支撐與緩衝設計。日常慢跑可選擇一般緩衝型跑鞋，若是長距離訓練，則可考慮穩定性較高鞋款，追求速度或比賽時，碳板鞋等輕量鞋款則有助提升回彈效率。

黃郁雯提醒，跑步前一定要進行動態暖身，例如抬膝、開合跳、髖關節與踝關節活動等，幫助提升體溫、增加關節活動度與肌肉協調性；跑後則應進行靜態伸展，針對大腿前後側、小腿與臀部肌群，每個動作停留15至30秒，有助於放鬆肌肉、減少痠痛與僵硬感。

若跑步後只是一般痠痛，多半在1至3天內會逐漸改善；但若疼痛超過1週仍未緩解，甚至伴隨腫脹、刺痛、麻木或影響走路，就應儘速就醫檢查，以免小傷拖成長期慢性傷害。

她建議，新手若想透過報名路跑或馬拉松增加運動動力，應預留足夠備賽時間，先建立穩定跑步習慣與基礎肌力，再逐步增加距離與強度，才能安全享受跑步帶來的健康與成就感。