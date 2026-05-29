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薔蜜颱風將大迴轉朝日本前進 鄭明典：預報路徑少見的高一致性
今年第6號颱風薔蜜目前仍是輕度颱風，中心位置在鵝鑾鼻東南東方1500公里左右海面上，以每小時21公里速度，向西北西轉西北進行，中央氣象署提醒在菲律賓東方海面航行及作業船隻應特別注意，並隨時收聽此颱風的最新動態。
前中央氣象局長鄭明典今天在臉書分析薔蜜颱風預報路徑，他說，根據多模式的預報路徑，分歧相對的小，甚至可說是少見的高一致性。官方預報路徑稍偏東，但差異也不大。
中央氣象署氣象預報中心科長劉宇其表示，薔蜜颱風今明兩天持續以西北西方向，往菲律賓東方海面前進，周日路徑會逐漸北轉，朝日本方向前進。距離台灣最接近的時間點，預計是下周一左右，從琉球海域北上。雖然離台灣有一段距離，但薔蜜颱風所引發的長浪，會從周日開始影響到東半部、基隆北海岸、馬祖沿海，前往海邊活動特別注意安全。
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