用擦的還不夠！營養師大推9種防曬食物 從體內吃出防護力
夏天讓不少女孩子又愛又恨，雖然可以穿得清涼性感，但又怕太陽太毒辣會曬傷。營養師高敏敏表示，除了外在防護以外，內在也能多吃防曬食物，裡外兼具效果加倍。
高敏敏在臉書粉專發文表示，曬太陽雖然能補維生素D，但若曬過頭又沒有做好防曬，可能會變成「小黑妞」。除了塗抹防曬油、撐陽傘等外在保護外，其實吃對食物也能從體內養出防護罩。
高敏敏分享9種防曬食物，建議每天多攝取這些食材，不僅能抵抗紫外線，還能幫助肌膚維持彈潤光澤。
1.番茄
番茄中豐富的茄紅素可抵抗紫外線、減少曬傷的機率，而維生素C也可以抑制酪胺酸酶的活性，減少黑色素生成。
2.西瓜
茄紅素+維生素C，有效幫助對抗紫外線。
3.堅果
堅果內含豐富維生素E可減少皺紋、細紋，維持肌膚彈性，也有防止曬傷的功效。
4.綠茶
綠茶富含茶多酚，可以阻擋紫外線、抑制黑色素形成，也有抗氧化、清除人體自由基的功效。
5.胡蘿蔔
β-胡蘿蔔素轉化為維生素A之後，可防止皮膚曬後粗糙，也是維持夜間視力的關鍵營養素。
6.紅心芭樂
紅心芭樂有「維生素C之王」之稱，每100g就含有214.4毫克的維生素C，可以有效對抗紫外線、幫助抗氧化，預防自由基傷害。
7.莓果
例如藍莓、草莓、桑椹都富含花青素，不僅可以抵抗紫外線傷害，還有美白效果。花青素甚至還有抗氧化、抗癌的功效。
8.黃豆製品
異黃酮有抗氧化效果，可減少紫外線傷害，也可以刺激膠原蛋白、透明質酸增生，使皮膚維持彈性。
9.鮭魚
Omega-3減少紫外線引起的皮膚傷害，減少皮膚老化、敏感、乾燥等狀況。
除了從體內補充以外，高敏敏提醒外在保護不可少，擦防曬油、使用遮陽傘、穿防曬衣物，都可以讓防曬效果更加倍。高敏敏提醒，皮膚代謝週期是28天，若不小心曬黑也別緊張，只要持續補充抗氧化食物、做好外在防曬，皮膚還是會慢慢亮回來的。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。