用擦的還不夠！營養師大推9種防曬食物 從體內吃出防護力

夏天讓不少女孩子又愛又恨，雖然可以穿得清涼性感，但又怕太陽太毒辣會曬傷。營養師高敏敏表示，除了外在防護以外，內在也能多吃防曬食物，裡外兼具效果加倍。

高敏敏在臉書粉專發文表示，曬太陽雖然能補維生素D，但若曬過頭又沒有做好防曬，可能會變成「小黑妞」。除了塗抹防曬油、撐陽傘等外在保護外，其實吃對食物也能從體內養出防護罩。

高敏敏分享9種防曬食物，建議每天多攝取這些食材，不僅能抵抗紫外線，還能幫助肌膚維持彈潤光澤。

除了從體內補充以外，高敏敏提醒外在保護不可少，擦防曬油、使用遮陽傘、穿防曬衣物，都可以讓防曬效果更加倍。高敏敏提醒，皮膚代謝週期是28天，若不小心曬黑也別緊張，只要持續補充抗氧化食物、做好外在防曬，皮膚還是會慢慢亮回來的。