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用擦的還不夠！營養師大推9種防曬食物 從體內吃出防護力

聯合新聞網／ 綜合報導
營養師高敏敏分享9種防曬食物，建議每天多攝取這些食材，不僅能抵抗紫外線，還能幫助肌膚維持彈潤光澤。 示意圖／ingimage
營養師高敏敏分享9種防曬食物，建議每天多攝取這些食材，不僅能抵抗紫外線，還能幫助肌膚維持彈潤光澤。 示意圖／ingimage

夏天讓不少女孩子又愛又恨，雖然可以穿得清涼性感，但又怕太陽太毒辣會曬傷。營養師高敏敏表示，除了外在防護以外，內在也能多吃防曬食物，裡外兼具效果加倍。

高敏敏在臉書粉專發文表示，曬太陽雖然能補維生素D，但若曬過頭又沒有做好防曬，可能會變成「小黑妞」。除了塗抹防曬油、撐陽傘等外在保護外，其實吃對食物也能從體內養出防護罩。

高敏敏分享9種防曬食物，建議每天多攝取這些食材，不僅能抵抗紫外線，還能幫助肌膚維持彈潤光澤。

1.番茄

番茄中豐富的茄紅素可抵抗紫外線、減少曬傷的機率，而維生素C也可以抑制酪胺酸酶的活性，減少黑色素生成。

2.西瓜

茄紅素+維生素C，有效幫助對抗紫外線。

3.堅果

堅果內含豐富維生素E可減少皺紋、細紋，維持肌膚彈性，也有防止曬傷的功效。

4.綠茶

綠茶富含茶多酚，可以阻擋紫外線、抑制黑色素形成，也有抗氧化、清除人體自由基的功效。

5.胡蘿蔔

β-胡蘿蔔素轉化為維生素A之後，可防止皮膚曬後粗糙，也是維持夜間視力的關鍵營養素。

6.紅心芭樂

紅心芭樂有「維生素C之王」之稱，每100g就含有214.4毫克的維生素C，可以有效對抗紫外線、幫助抗氧化，預防自由基傷害。

7.莓果

例如藍莓、草莓、桑椹都富含花青素，不僅可以抵抗紫外線傷害，還有美白效果。花青素甚至還有抗氧化、抗癌的功效。

8.黃豆製品

異黃酮有抗氧化效果，可減少紫外線傷害，也可以刺激膠原蛋白、透明質酸增生，使皮膚維持彈性。

9.鮭魚

Omega-3減少紫外線引起的皮膚傷害，減少皮膚老化、敏感、乾燥等狀況。

除了從體內補充以外，高敏敏提醒外在保護不可少，擦防曬油、使用遮陽傘、穿防曬衣物，都可以讓防曬效果更加倍。高敏敏提醒，皮膚代謝週期是28天，若不小心曬黑也別緊張，只要持續補充抗氧化食物、做好外在防曬，皮膚還是會慢慢亮回來的。

高敏敏 防曬 營養師 膠原蛋白 紫外線 美白

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