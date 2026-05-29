氣象署精進AI科技應用成果 卓揆期許未來與國際交換更精確情報

行政院長卓榮泰今（29）日前往交通部中央氣象署聽取該署精進氣象AI科技，強化國家氣象韌性之成果，並實地視察超級電腦機房，瞭解氣象資料運算情形。對於氣象署同仁們近年在高速運算、數值模式與氣象人工智慧AI領域的努力，卓院長給予高度肯定，並期許未來與國際進行更精確的天候資訊情報交換，提供國人更快速、穩定且精準的氣象資訊服務。

卓榮泰說，今日前來中央氣象署主要視察氣象AI科技應用情形，並瞭解未來如何透過高速運算技術提升氣象預測精準度。其次，他也關心南部未來降雨情形，期待六月初梅雨來臨時，能夠為中南部帶來適足雨量，讓每座水庫皆能飽滿，以穩定民生及產業用水。

卓榮泰指出，「人工智慧之島」、「智慧國家2.0」與「全社會防衛韌性」是賴清德總統治國理念的重要方向，因此他於2024年上任後不久，就核定第二期「水災智慧防災計畫」，預計5年投入30.9億元經費，強化科技防災的能量，希望在過去8年800億治水工程與前瞻基礎建設治水計畫的基礎上持續精進，並透過智慧防災提前預知可能災害的來臨。

卓榮泰進一步說，今（2026）年1月，他也正式核定「AI新十大建設推動方案」，希望推動百工百業智慧運用，全面進入「全民智慧生活圈」。卓榮泰表示，臺灣在高科技硬體製造方面已具有全球領導地位，透過推動上述方案，期盼強化臺灣軟體設計能力，並全力發展關鍵技術，以及培育相關人才。根據英國數位媒體《Tortoise Media》發布的AI國力評比，臺灣在2025年名列第16名，較前一年進步5名，顯見臺灣的AI實力已有目共睹。

卓榮泰表示，面對全球極端氣候挑戰，Google、NVIDIA等公司已投入研發大型氣候預報模型，而中央氣象署也不落人後，積極跟上這股世界浪潮，對於高速運算、數值模式與氣象人工智慧AI導入都做了相當好的準備，值得肯定。卓榮泰強調，中央氣象署現在所肩負的工作已不單僅是預報晴雨溫度，更涉及防災避難所需相關天候與海象氣象資訊，而中央與地方政府也能運用這些資訊迅速進行事前防災整備工作，對於守護人民安全發揮最大作用。

卓榮泰認為，人不一定不能勝天，但只要我們能夠認識歷史、認識自然，並與大自然和平共處，就能尋求出與大自然共存的方式，這也是發展氣象AI科技的核心理念。因此，行政院會持續支持中央氣象署推動「數值天氣測報高速運算電腦建設計畫」，包括新竹氣象科技園區、高速運算電腦與氣象AI發展等計畫，也請氣象署加速進行。

另一方面，卓榮泰表示，政府也會持續積極培養氣象AI應用人才，除了總統上任後積極推動的「青年百億海外圓夢基金計畫」，鼓勵青年赴海外學習相關專業知識之外，今年10月也將推出一項「超級氣象員AI追風計畫」，錄取的學員將前往海外學習以智慧科技研究氣象預測的技術能力，希望中央氣象署全力給予學員協助，讓他們能夠學習更多一技之長回國貢獻。

最後，卓榮泰對中央氣象署有兩大期許，第一項期許是要「快、穩、準」，包括：吸收訊息及運算過程要「快速」；平日需用心維護所建置的高科技設備，使其運作「穩定」、發揮正常效果；以及預測要更「精準」。而第二項期許則是要與國際進行更精確的天候資訊情報交換，目前我國已與美國、歐盟建立相關情報交換合作機制，未來中央氣象署運用高速運算電腦所產生的相關數據，也要能與鄰近或友盟國家相互學習、運用，進而進入創新運用的時代，為國人提供更快速、穩定且精準的氣象資訊服務。