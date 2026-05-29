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影／福隆沙雕季今開幕 來看史瑞克、功夫熊貓、大白鯊、侏羅紀世界

聯合報／ 記者游明煌／新北即時報導
福隆國際沙雕藝術季15位國內外沙雕藝術家聯手創作，逾40座大型主題沙雕。圖／福容大飯店福隆提供
福隆國際沙雕藝術季15位國內外沙雕藝術家聯手創作，逾40座大型主題沙雕。圖／福容大飯店福隆提供

2026福隆國際沙雕藝術季今天在福容大飯店福隆開幕，上午就遇到大雨，後來雨勢減緩未受太大影響，今年以「環球夏日沙雕派對」為主題，15位國內外沙雕藝術家聯手創作，逾40座大型主題沙雕，有侏羅紀世界、回到未來、大白鯊、E.T.、史瑞克、功夫熊貓、馬達加斯加、馴龍高手等經典場景，展期到10月26日。

為歡慶開幕，今天到5月31日期間加碼推出「12歲以下孩童身上配戴主題IP的配件，中午12點前可享免費入園。」限定優惠。開幕首日就遇到大雨，遊客陳先生表示，他非常喜歡ET跟大白鯊，是小時候的回憶，可以在看到重現覺得很開心。

今年展場亮點之一，以史瑞克系列電影中的經典場景「遠的要命王國」城堡打造年度主雕，高聳壯觀的城堡氣勢成為最吸睛焦點，搭配史瑞克、費歐娜公主經典角色現身，重現童話世界幽默又奇幻的氛圍；侏羅紀世界重現巨型恐龍震撼登場，大白鯊經典畫面躍上沙灘，功夫熊貓中的阿波也以逗趣姿態現身，馴龍高手中的沒牙與小嗝嗝也帥氣登場。

福容大飯店福隆店總經理戴瑞宏說，福隆沙雕季連續舉辦19年，今年由台灣野獸國公司代理環球影業IP與福隆沙雕合作，希望可以帶動東北角更多旅遊人潮，接下來也還有星空電影院以及海洋音樂祭的活動，期間還有很多主題活動也期待大家到福隆欣賞沙雕。

交通部觀光署主任秘書黃易成說，今年除沙雕展覽，更導入整體策展思維結合辦理系列主題活動，以「繽紛浪潮·FULONG酷夏酷夏派對」串聯四大主題月活動，感受福隆多元且充滿活力的旅遊魅力。

6月1日至6月30日期間，每周三推出「學生日」，國小學生持100分考券即可享本人免費入場，同行者同樣享190元優惠票價；另外每周四則推出「比基尼主題日」，凡本人穿著比基尼現場購票入園，即可享本人免費入場，同行親友再享每人190元優惠票價。相關資訊可上福容大飯店福隆臉書查詢：https://www.facebook.com/fullonhotelfulong

福隆國際沙雕藝術季15位國內外沙雕藝術家聯手創作，逾40座大型主題沙雕。圖／福容大飯店福隆提供
福隆國際沙雕藝術季15位國內外沙雕藝術家聯手創作，逾40座大型主題沙雕。圖／福容大飯店福隆提供

福隆國際沙雕藝術季15位國內外沙雕藝術家聯手創作，逾40座大型主題沙雕，今天開幕。記者游明煌／翻攝
福隆國際沙雕藝術季15位國內外沙雕藝術家聯手創作，逾40座大型主題沙雕，今天開幕。記者游明煌／翻攝

福隆國際沙雕藝術季15位國內外沙雕藝術家聯手創作，逾40座大型主題沙雕。圖／福容大飯店福隆提供
福隆國際沙雕藝術季15位國內外沙雕藝術家聯手創作，逾40座大型主題沙雕。圖／福容大飯店福隆提供

福隆國際沙雕藝術季15位國內外沙雕藝術家聯手創作，逾40座大型主題沙雕。圖／福容大飯店福隆提供
福隆國際沙雕藝術季15位國內外沙雕藝術家聯手創作，逾40座大型主題沙雕。圖／福容大飯店福隆提供

福隆國際沙雕藝術季15位國內外沙雕藝術家聯手創作，逾40座大型主題沙雕。圖／福容大飯店福隆提供
福隆國際沙雕藝術季15位國內外沙雕藝術家聯手創作，逾40座大型主題沙雕。圖／福容大飯店福隆提供

福隆國際沙雕藝術季15位國內外沙雕藝術家聯手創作，逾40座大型主題沙雕，今天開幕。記者游明煌／翻攝
福隆國際沙雕藝術季15位國內外沙雕藝術家聯手創作，逾40座大型主題沙雕，今天開幕。記者游明煌／翻攝

福隆 沙雕 功夫熊貓

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