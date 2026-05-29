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台灣東部海面出現「弧狀雲」 鄭明典示警這地區：下午恐發展新對流胞

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
台灣東部海面出現弧狀雲。圖／取自鄭明典臉書
台灣東部海面出現弧狀雲。圖／取自鄭明典臉書

台灣東部海面出現弧狀雲。前中央氣象局長鄭明典今天在臉書表示，通常出現在強烈中尺度對流系統的前緣，所以有時又會稱為風暴前導雲。

至於成因，鄭明典說，是對流區下沖流帶下來的冷空氣沿地表外流，在不穩定區域，這些外流的冷空氣會激起新的對流，使對流持續。看到弧狀雲和強對流區分離，通常表示這個系統已經減弱消散。

鄭明典表示，目前不穩定區域有往南移動趨勢，下午中部陸地有發展出新對流胞的機率。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。

鄭明典 風暴

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