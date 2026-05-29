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氣象預報不準成過去式 卓榮泰：AI提升精準度 投入30.9億智慧防災

聯合報／ 記者甘芝萁／台北即時報導
政院砸30.9億推智慧防災，精進氣象預報，科技AI助氣象預測更精準。圖／氣象署提供
政院砸30.9億推智慧防災，精進氣象預報，科技AI助氣象預測更精準。圖／氣象署提供

行政院卓榮泰今早前往交通部中央氣象署視察「交通部中央氣象署暨超級電腦機房」。卓榮泰表示，期望透過AI技術與未來的高速運算，全面提升氣象預測的精準度，將氣象預報從傳統的溫度與雨量，擴展至精準預測各種天空狀況、海洋變化、風向與風力等。

他也表示，政院已核定第二期水災智慧防減災計劃，預計5年內投入新台幣30.9億元，旨在透過智慧防災措施，提前預知可能的災害，並以治水方式改善過去遺留問題。

卓榮泰說，希望百工百業能夠智慧應用且全力能夠進到一個智慧生活圈，目前台灣非常具領導地位的硬體製造在高科技方面能夠提升到軟體設計，一直從高速運算的技能再到設備，都必須要加速改善，包括人才培訓等。台灣在英國《觀察家報》（The Observer）公布的「全球AI指數」（Global AI Index）中位居第16名，整體排名較前一年進步，引起國際間注意。

他說，未來的社會要靠人與人工智慧一起合作，不只是人的判斷，還需要科技的操作，所以賴清德總統宣佈將於今年10月啟動「青年百億海外圓夢基金」旗下的「超級氣象人AI追夢計劃」，就是今年的旗艦計畫，該計劃旨在徵詢國內有知識或興趣的年輕人，送至世界先進國家吸取經驗，回國貢獻。他也肯定氣象部門在高速運算電腦、數值模式及氣象AI導入方面的良好準備，對於未來的氣象服務，可提出「快、穩、準」的核心要求。

交通部長陳世凱則表示，氣象預報對於國家整體的防災工作具有極其重要的作用，而防災工作的核心在於爭取「黃金時間」，以花蓮馬太鞍溪堰塞湖災害事件為例，能夠透過AI預測，提供36小時前預警，為國人爭取防災準備時間，未來面對極端氣候現象時，提前提供防災時間對於國人而言極為重要。

當前是氣象科技發展的「革命時期」，若無行政院大力支持，氣象署恐難以在AI算力及高速算力建制上跟上世界腳步，感謝行政院及院長的支持，使氣象署未來的9年計畫得以逐步實現，自2023年AI浪潮興起以來，氣象署在算力、模型建構及精準預測方面已達到相當精準的程度，未來氣象署也將透過這個預算與系統，達成「算得更快，看得更細，判斷的更準」的目標。

卓榮泰 交通部 行政院

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