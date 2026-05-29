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衛福部遲未禁止「加味加熱菸」 拒菸聯盟：再拖恐換加味菸摻毒致毒駕

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
拒菸聯盟點出，國內允許合法販售「加熱菸」，且政府遲不願公布禁止2023年經立院朝野協商決議禁止的「加味加熱菸」，目前市面上已出現摻入毒品的紙菸「彩虹菸」，預估數年後國內就會出現摻有毒品的加味菸。記者林琮恩／攝影
拒菸聯盟點出，國內允許合法販售「加熱菸」，且政府遲不願公布禁止2023年經立院朝野協商決議禁止的「加味加熱菸」，目前市面上已出現摻入毒品的紙菸「彩虹菸」，預估數年後國內就會出現摻有毒品的加味菸。記者林琮恩／攝影

新興菸品淪為毒品流通網絡，國內雖修法禁止電子煙，但不少民眾私下使用，讓販毒者有機可乘，於煙彈中摻入依托咪酯等新興毒品，導致毒駕頻傳，無辜民眾喪失性命。拒菸聯盟指出，國內允許合法販售「加熱菸」，且政府遲不願公布禁止2023年經立院朝野協商決議禁止的「加味加熱菸」，目前市面上已出現摻入毒品的紙菸「彩虹菸」，擔心數年後國內就會出現摻有毒品的加味菸。

2023年「菸害防制法」修法禁止使用電子煙，衛福部卻未禁止「持有」電子煙，導致相關產品持續在坊間流竄，直至昨天才在外界壓力下，宣布訂出至高1萬元的罰則。

拒菸聯盟成員團體、國教行動聯盟理事長王瀚陽指出，我國毒駕嚴重，政府應了解新興菸品「誘惑有多大」，若再不公告禁止加味加熱菸，「3年後加味加熱菸摻入毒品流傳市面，恐已來不及亡羊補牢。」

王瀚陽指出，近期警方在一名毒駕者車上，搜出5千餘支混入不同毒品的「彩虹菸」，萬一流入市面，該導致多少起毒駕問題？這類摻毒紙菸也可能被製成可供加味菸使用的菸柱，衛福部應盡快公告禁止加味加熱菸，「不要認為這沒什麼」，若不禁止加味加熱菸，3年後還要造成多少民眾因毒駕無辜身亡？

除摻毒風險，加味加熱菸恐增加青少年嘗試毒品意願，世界衛生組織（WHO）連續3年對外宣導，風味添加物恐讓年輕族群對加味菸成癮，呼籲「別被加味菸品騙了」。

王瀚陽說，衛福部於2023年預告禁止花香、果香、巧克力、薄荷4種口味，挨批限制幅度過小後，從禁止風味，改為禁止「27種成分」，菸商仍可從其餘1千種以上添加物提煉出相同風味，遭質疑「破口愈補愈大」，持續拖延至今，已逾40月尚未依法公告「除菸草原味外，禁止所有加味菸品。」

台灣共善促進協會秘書長張文昌指出，根據WHO，近9成青少年吸菸者首次嘗試菸品類型為加味菸，呼籲各國盡快禁止菸品使用任何可吸入的風味，歐盟、加拿大、巴西等國，皆已立法禁止加味菸品，不知我國還要犧牲多少青少年的健康？呼籲衛福部立即公告「禁止所有口味加味菸」。

衛福部國健署指出，依「菸害防制法」持續規畫加味菸管理措施，曾二度預告相關規定，蒐集逾1.3萬則意見，全數納入檢視進行評估，為因應市場監測與建立檢驗機制作為執法依據，除積極建置檢測方法及檢驗量能外，亦持續蒐集各國檢測經驗，並同步規畫相關配套措施與執行機制，將視配套辦法進度，盼於今年辦理公告，並對外說明相關進展。

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