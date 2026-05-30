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上班一整天哪裡最痠痛？網友點名六大「上班族痠痛部位」排行公開

聯合新聞網／ Social Lab社群實驗室
上班一整天哪裡最痠痛？網友點名六大「上班族痠痛部位」排行公開！
上班一整天哪裡最痠痛？網友點名六大「上班族痠痛部位」排行公開！


【文·Social Lab社群實驗室】

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近三個月「上班族痠痛部位」相關話題的網路聲量，帶您了解網友熱議的上班族痠痛部位排行。

無論是長時間坐在電腦前的辦公族，還是需要久站、四處走動的服務業人員，在結束一天的工作後，身體各部位經常累積不少痠痛與疲勞。本篇整理出網友熱議的六大「上班族痠痛部位」，帶大家看看哪些痠痛部位讓上班族最有感！

久盯螢幕「肩頸」緊繃最有感 久坐姿勢不良也成「背部」負擔

▲ 網友熱議TOP6上班族酸痛部位 網路聲量排行
▲ 網友熱議TOP6上班族酸痛部位 網路聲量排行

觀察近三個月網友針對「上班族痠痛部位」相關話題的討論，可以發現「肩頸」是最多民眾提及的部位。許多上班族長時間面對電腦，常不自覺低頭、駝背或聳肩，久而久之就讓肩膀和脖子累積緊繃感，更有網友形容「每天盯著螢幕，脖子到下午真的會硬得像塊大理石」。

對此，有物理治療師指出「肩頸痠痛、頭痛有一部分的原因是因為『眼睛』壓力問題喔」，建議可透過閉眼休息，再用手輕柔按壓眼周，並搭配深呼吸五次後，幫助減輕眼睛與肩頸的緊繃感。

聲量排名第二的「背部痠痛」多半和坐姿不良、椅背支撐不足，以及長時間沒有起身活動有關。

有網友表示「身為上班族，每天坐在電腦前八小時已然是常態，最近開始覺得越來越常會腰酸背痛」，並發文請益「正脊坐墊真的有用嗎？這種坐墊真的能改善腰痠背痛的問題嗎？」，引來不少網友分享使用心得。

有網友大讚「我覺得有用欸，會坐得比較挺，也比較舒服」，另一位網友則直言「是有用但我覺得不好坐」，也有人建議「每個人感受不一樣，看要不要去試坐看看？」，可見背部痠痛不只讓上班族在意「坐多久」，也開始關注「怎麼坐」與「坐得舒不舒服」，因此坐墊、人體工學椅等也成為不少網友嘗試減輕負擔的選擇。

排名第三的「腿部痠痛」則多出現在需要長時間站立或走動的工作族群中。有位女性網友分享「老公現在因為工作性質關係，幾乎每天都要站一整天，下班回來常說腳底、小腿很酸、或緊繃」，並坦言「朋友叫我買足貼試試看，但我不太確定哪個比較適合久站痠痛的症狀」，發文詢問哪家的足貼較能對症下藥。

網友們除了推薦自己心儀的足貼品牌外，也有不少人建議「長期的話換鞋子比較實在」、「筋膜球坐著也可以踩著滾，比貼布有用兩萬倍」、「1.換鞋子 2.睡前拉筋 3.小腿墊高睡覺」，相關討論不只停留在特定舒緩產品，也延伸到鞋款支撐、日常放鬆與睡前保養等不同做法。

除了肩頸、背部與腿部之外，「腰部」、「臀部」與「膝蓋」也是上班族常見的痠痛部位。若想減少痠痛反覆發生，除了選擇合適的椅子、鞋子或輔助工具，也別忘了適時起身活動、伸展放鬆，讓身體在忙碌工作中也能獲得喘息空間。


原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，如需引用請註明出處》


調查方法：

本排行係使用《OpView社群口碑資料庫》統計觀測條件之「上班族酸痛部位」相關討論則數。

觀測期間：2026/02/12~2026/05/12，共三個月。

觀測來源：討論區、社群網站、新聞、部落格（排除抽獎文）

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