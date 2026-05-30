產後情緒變化應注意！網友熱議五大「產後憂鬱跡象」 新手爸媽別輕忽



【文·Social Lab社群實驗室】

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近一年「產後憂鬱跡象」相關話題的網路聲量，帶您了解網友熱議的五大產後憂鬱跡象有哪些。

迎接新生命到來後，許多媽媽一邊適應育兒節奏，一邊面對荷爾蒙變化、睡眠不足與身分轉換壓力，便容易在忙碌的照顧過程中忽略自己的情緒狀態。本篇文章整理了網友熱議的五大「產後憂鬱跡象」，提醒家人與伴侶多加留意媽媽的身心狀況，及早察覺相關跡象並給予更多理解與支持！

「容易有負面想法」陷入自責與懷疑最揪心 「睡眠習慣改變」讓產後疲憊持續累積

▲ 網友熱議五大產後憂鬱跡象 網路聲量排行

觀察近一年網友針對「產後憂鬱跡象」的相關話題討論，可以發現「容易有負面想法」是最受網友熱議的跡象。一位新手媽媽坦言「孩子出生後，我很努力在照顧他，也盡量做好一個媽媽應該做的事情，但我必須誠實說：我有時候會後悔自己當初決定生下他」，進而發文詢問「這樣的想法是不是已經算是產後憂鬱症的一種？還是我只是情緒低潮？」，引起許多媽媽共鳴道「覺得是產後憂鬱無誤。

我剛生完也每天自我懷疑，覺得自己不可能養大寶寶，瘋了才會想當媽媽」、「我剛生完也是這樣欸，十分後悔也覺得痛苦」，也有網友建議「試著多做不同嘗試，我相信妳會慢慢找到自己的節奏，我自己試了瑜伽放鬆心情，甚至是上了整整半年才有覺得有效」，提醒媽媽們在面對負面想法時，不必急著責備自己，而是可以透過休息、求助、運動或諮商等方式，慢慢找回生活節奏。

聲量排名第二的「睡眠習慣改變」同樣是受到網友熱議的產後憂鬱跡象之一。有網友分享「生小孩之後怕小孩哭或是頭型不好我每天都睡不好」，甚至「只要我剛睡著沒多久又到了他吵著喝奶的時間，天天都過著睡眠不足的生活」，可見產後照顧壓力讓媽媽們較難擁有完整的睡眠時間，進而使疲憊感持續累積，最終產生憂鬱情緒。

此外，若媽媽們在生產後出現「莫名身體不適」，如全身疲倦、身體痠痛等，也須留意是否為產後憂鬱的前兆。對此，便有網友在一則母親面對嬰幼兒不停啼哭吵鬧後情緒崩潰的影片下指出，這可能是很典型的產後憂鬱，因為在「作息紊亂、營養不良、荷爾蒙失調的情況下，母親已經失去了regulate emotion（情緒自我調節）的能力，會覺得生活完全看不到希望」，並提醒這類狀態不能只靠媽媽獨自硬撐，更需要家人或另一半理解且共同分擔照顧責任。

另一方面，「自我傷害」則是最需要立即處理的警訊，若媽媽在產後出現想自殺或傷害寶寶的念頭，建議儘早尋求婦產科協助或請身心科醫師進行評估，以免釀成無法挽回的結果。最後，因產後身體仍在恢復，加上哺乳、情緒低落、睡眠不足與身體疼痛等因素影響，都可能讓媽媽對親密關係暫時失去興趣。

因此，「性慾降低」不應被簡化成感情變淡，或被解讀為媽媽不願意配合，而是需要另一半更多的體諒與理解。比起急著要求恢復產前的親密狀態，若伴侶能主動分擔照顧責任、給予情緒支持，讓媽媽能適當地休息，才更有機會慢慢找回親密關係中的安全感與自在感。

產後憂鬱並不是單純的情緒不好，而是一項需要被重視的心理健康議題。若身邊親友出現相關跡象，應及早提供關懷或尋求協助，讓媽媽們在獲得理解與陪伴的過程中，更順利地適應產後的身心變化與生活狀態。





《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，如需引用請註明出處》



調查方法：

本排行係使用《OpView社群口碑資料庫》統計觀測條件之「產後憂鬱跡象」相關討論則數。

觀測期間：2025/05/10~2026/05/10，共一年。

觀測來源：討論區、社群網站、新聞、部落格（排除抽獎文）

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